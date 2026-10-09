Демобілізація після 5 років служби: для якої категорії військових пропонують змінити правила

В Україні пропонують запровадити нові підстави для демобілізації військових із педагогічною освітою. Згідно з ініціативою, вони зможуть звільнитися після п’яти років безперервної служби за умови повернення до роботи в закладах освіти.

Відповідну петицію №41/011074-26еп опублікували на урядовому порталі електронних петицій 7 жовтня 2026 року.

Її автор Дмитро Левченко пропонує внести зміни до статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, щоб передбачити нову підставу для звільнення з військової служби під час воєнного стану.

Текст петиції Фото: Скриншот

Кого стосується демобілізація через 5 років служби

Ініціатива передбачає право на демобілізацію для військових із педагогічною освітою, які відповідають кільком умовам. Зокрема, вони повинні мати вищу педагогічну освіту та щонайменше рік досвіду роботи за фахом.

Також для звільнення необхідно:

безперервно проходити військову службу під час воєнного стану не менше п’яти років;

не мати випадків самовільного залишення військової частини та дисциплінарних стягнень протягом усього періоду служби;

зобов’язатися протягом трьох місяців після звільнення працевлаштуватися на повну ставку на педагогічну посаду в школі або ліцеї.

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Навіщо пропонують нові підстави для демобілізації

Автор петиції пояснює необхідність змін кадровим дефіцитом у системі освіти. На його думку, повернення педагогів із бойовим досвідом до навчальних закладів допоможе забезпечити школи кваліфікованими фахівцями.

Запропоновані зміни мають дати змогу військовослужбовцям повернутися до викладання та водночас допомогти закладам освіти подолати нестачу працівників.

Петиція передбачає внесення змін до чинного законодавства. Окремого законопроєкту про демобілізацію в наданому матеріалі не згадано.

Станом на момент публікації петиція зібрала 71 підпис із необхідних 25 тисяч. Збір підписів розпочався 7 жовтня 2026 року, а до його завершення залишалося 90 днів.

Раніше юрист Микола Сиренко пояснював, що роботодавець не може одразу забронювати нового працівника замість звільненого співробітника. Це пов’язано з тим, що оновлення інформації про скасування бронювання в системі “Дія” може тривати до двох діб.

Військова омбудсменка Ольга Решетилова раніше повідомляла, що близько 7% мобілізованих українців мають законні підстави для відстрочки, однак через помилки під час призову все одно потрапляють до війська. За її словами, такі випадки створюють додаткове навантаження на систему та призводять до значних фінансових втрат.