Демобилизация после 5 лет службы: для какой категории военных предлагают изменить правила

В Украине предлагают ввести новые основания для демобилизации военнослужащих с педагогическим образованием. Согласно этой инициативе, они смогут уволиться после пяти лет непрерывной службы при условии возвращения на работу в учебные заведения.

Соответствующая петиция № 41/011074-26эп была опубликована на правительственном портале электронных петиций 7 октября 2026 года.

Её автор Дмитрий Левченко предлагает внести изменения в статью 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", чтобы предусмотреть новое основание для увольнения с военной службы во время военного положения.

Текст петиции Фото: Скриншот

Кого касается демобилизация после 5 лет службы

Инициатива предусматривает право на демобилизацию для военнослужащих с педагогическим образованием, отвечающих ряду условий. В частности, они должны иметь высшее педагогическое образование и не менее года опыта работы по специальности.

Кроме того, для увольнения необходимо:

Видео дня

непрерывно проходить военную службу в период военного положения не менее пяти лет;

не иметь случаев самовольного оставления воинской части и дисциплинарных взысканий в течение всего периода службы;

обязаться в течение трех месяцев после увольнения устроиться на полную ставку на педагогическую должность в школе или лицее.

Зачем предлагают новые основания для демобилизации

Автор петиции объясняет необходимость изменений кадровым дефицитом в системе образования. По его мнению, возвращение педагогов с боевым опытом в учебные заведения поможет обеспечить школы квалифицированными специалистами.

Предлагаемые изменения должны дать возможность военнослужащим вернуться к преподавательской деятельности и в то же время помочь учебным заведениям преодолеть нехватку кадров.

Петиция предусматривает внесение изменений в действующее законодательство. В представленном материале не упоминается отдельный законопроект о демобилизации.

На момент публикации петиция собрала 71 подпись из необходимых 25 тысяч. Сбор подписей начался 7 октября 2026 года, а до его завершения оставалось 90 дней.

Ранее юрист Николай Сиренко пояснял, что работодатель не может сразу забронировать нового работника вместо уволенного сотрудника. Это связано с тем, что обновление информации об отмене бронирования в системе "Дия" может занять до двух суток.

Военный омбудсмен Ольга Решетилова ранее сообщала, что около 7 % мобилизованных украинцев имеют законные основания для отсрочки, однако из-за ошибок при призыве всё равно попадают в армию. По её словам, такие случаи создают дополнительную нагрузку на систему и приводят к значительным финансовым потерям.