Проверка на реакцию: Лубинец рассказал о случаях, когда ТЦК заходили в частные дома

Омбудсман Лубинец считает, что речь идет не об единичных случаях задержаний в частных домах, а о последовательной попытке проверить, последуют ли за такими действиями правовые меры.

В Украине было зафиксировано около 10 случаев, когда сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки проникали на частные территории, во дворы или в другие помещения и силой забирали мужчин. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Я думаю, что это проверка: какова будет юридическая реакция, если сотрудники ТЦК и СП начнут заходить даже в частные помещения и силой выводить оттуда владельцев. То есть попробовали в одном регионе – была реакция, пробуют в других регионах", – отметил Лубинец.

Как отметил чиновник, один из случаев произошел в Хмельницкой области. Представительство омбудсмена уже отреагировало на инцидент, а правоохранительные органы сообщили об открытии уголовного дела.

Видео дня

Важно

Неприкосновенность жилища отменена: как в Хмельницкой области решили, что Конституция для них не писана

Сведений о взломанных дверях нет. По информации Лубинца, обычно люди сами открывали дверь или оставляли вход незапертым, после чего военнослужащие заходили в помещение и забирали мужчин. Такие действия, по его мнению, могут содержать признаки уголовных правонарушений.

Кроме того, омбудсмен назвал наиболее частые жалобы на сотрудников ТЦК. Лидируют физическое задержание и незаконное лишение личной свободы в помещениях центров. Он напомнил, что по закону право задерживать человека предоставлено только Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной пограничной службе.

Ранее сообщалось, что все территориальные центры комплектования получили подробную инструкцию о порядке взаимодействия при призыве военнообязанных на службу, а за её невыполнение предусмотрено наказание. Об этом "Киев FM" рассказал заместитель начальника 4-го центра рекрутинга ТрО ВСУ капитан Игорь Швайка, признав, что подобный документ существовал и ранее.

Кроме того, в Украине предлагают новое основание для демобилизации. Военнослужащие с педагогическим образованием смогли бы уволиться после пяти лет непрерывной службы при условии возвращения к работе в учебных заведениях. Петиция №41/011074-26эп была опубликована на правительственном портале 7 октября.

Кроме того, Владимир Зеленский, представляя нового министра обороны Евгения Хмару, заявил, что ожидает от Минобороны системной работы над мобилизацией, контрактами и ротациями, а также более гуманного подхода к организационным вопросам в войсках.