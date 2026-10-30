Плакали и отворачивались: росСМИ показали фейки из Олешек с жалобами на ВСУ (видео)

Пропагандистский телеканал "Россия-1" показал кадры из Олешек и сообщил, что там находятся люди, пострадавшие от "зверств ВСУ". Героиня фейкового видео называла украинский город русским словом "Алешки", проливала слёзы и жалобно смотрела в глаза пропагандисту Евгению Попову. Какие манипуляции продемонстрировали россияне в российских СМИ и какие персонажи говорили о "геноциде в Алешках"?

Около 17:00 29 октября российская пропагандистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram репортаж Евгения Попова для "Россия-1" из Олешек. В это время украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец направлялся в оккупированный россиянами украинский город. Попов пообщался с "жительницей Алешек", которая плакала и рассказывала о гибели родственника от удара дрона ВСУ. Другой персонаж, герой России и главный врач "Алешковской центральной районной больницы" Владимир Харлан, рассказал о "выживании под ударами Украины".

Скабеева заявила, что зрители смогут увидеть "эксклюзивный репортаж" о гуманитарной миссии в Олешки. Первая собеседница Попова — женщина в белой блузке и черно-белом пальто, в очках, которые она постоянно спускала на кончик носа, чтобы посмотреть на журналиста. Женщина плакала и рассказывала, что её муж якобы погиб из-за удара с дрона "Баба-Яга", а российские солдаты пытались его спасти. Но поскольку неизвестные силы разбомбили все машины скорой помощи, его не смогли вывезти, и поэтому мужчина умер.

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В свою очередь Харлан пожаловался на украинцев, из-за которых он два года просидел в подвале. Мужчина рассказал российскому пропагандисту, как страдал от украинских дронов и артиллерии. Также выяснилось, что к нему в больницу привозили "36 морпехов в робе", которых он лечил. На прощание Попов поблагодарил героя России за стойкость и сказал, что за событиями в Олешках следят все россияне.

На херсонском портале "Мост" есть информация о Владимире Харлане. Этот человек сотрудничает с оккупационными властями с первых месяцев вторжения, руководит городской больницей, участвовал в фальшивых "выборах" в Госдуму РФ и стал "героем России" в 2025 году. СБУ объявила подозрение Владимиру Харлану в "пособничестве государству-агрессору", а в 2025 году его признали виновным.

Ситуация в Олешках — Владимир Харлан в беседе с российскими СМИ Фото: Пропагандистское росСМИ "Россия 1"

Ситуация в Олешках — как проходит гуманитарная миссия

Отметим, что по состоянию на осень 2026 года в Олешках сложилась гуманитарная катастрофа, поскольку город оказался в полной блокаде на оккупированной россиянами территории Херсонской области. В населенном пункте осталось около 2 тыс. человек, при этом с мая 2026 года не было поставок продуктов, лекарств и других предметов первой необходимости. Жители Олешек не могли выбраться из города, поскольку дороги и поля были заминированы, а операторы дронов РФ охотились на мирных жителей.

27 октября началась гуманитарная миссия по спасению людей в Олешках, о которой с Путиным договорилась первая леди США Мелания Трамп. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец принимает личное участие в спасательной операции: утром 29 октября он находился в Беларуси и оттуда вылетел в оккупированный Крым.

Напоминаем, что 30 октября появились первые кадры гуманитарной колонны, отправившейся в Олешки. Лубинец и глава ОВ Кирилл Буданов показали видео общения с людьми: жители Олешек плакали и обнимали украинских представителей.