Плакали та відвертались: росЗМІ показали фейки з Олешок за скаргами на ЗСУ (відео)

Пропагандистський телеканал "Россия-1" показав кадри з Олешок та розповів, що там є люди, постраждалі від дій "звірств ЗСУ". Героїня фейкового відео називала українське місто російським словом "Алешки", пускала сльозу та жалісно дивились в очі пропагандисту Євгенію Попову. Які маніпуляції показали росіянами росЗМІ та які персонажі поспілкувались про "геноцид в Алешках"?

Близько 17 год 29 жовтня російська пропагандистка Ольга Скабєєва у Telegram опублікувала репортаж Євгенія Попова для "Россия-1" з Олешок. На той час український омбудсмен Дмитро Лубінець був на шляху в окуповане росіянами українське місто. Попов поспілкувався з "жителькою Альошек", яка плакала та говорила про загибель родича від дрона ЗСУ. Інший персонаж, герой Росії та головний лікар "Алешковской центральной районной больницы" Володимир Харлан, розповів про "виживання під ударами України".

Скабєєва заявила, що глядачі мають можливість побачити "ексклюзивний репортаж" під час гуманітарної місії в Олешки. Перша співрозмовниця Попова — жінка у білій блузі та чорно-білому пальті, й в окулярах, які вона постійно спускала на кінчик носа, щоб подивитись на журналіста. Персонажка плакала та розповідала, що її чоловік начебто загинув через скид з дрона "Баба-Яга", а російські солдати допомагали його врятувати. Але оскільки невідомі сили розбомбили усі швидкі допомоги, то вивезти його не змогли й тому чоловік помер.

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Своєю чергою Харлан поскаржився на українців, через яких він два роки сидів у підвалі. Чоловік розповів російському пропагандисту, як страждав від українських дронів та артилерії. Також з'ясувалось, що до нього в лікарню привозили "36 морпіхів у робі", яких він лікував. На прощання Попов подякував герою Росії за витримку і сказав, що за подіями в Олешках стежать усі росіяни.

На херсонському порталі "Міст" є інформація про Володимира Харлана. Чоловік співпрацює з окупаційною владою з перших місяців вторгнення, керує міською лікарнею, брав участь у фейкових "виборах" у Держдуму РФ та став "героєм Росії" у 2025 році. СБУ оголосило підозру Володимиру Харлану за "пособництво державі-агресору", а у 2025 році його визнали винним.

Ситуація в Олешках — Володимир Харлан під час розмови з росЗМІ Фото: Пропагандистське росЗМІ "Россия 1"

Ситуація в Олешках — як проходить гуманітарна місія

Зазначимо, станом на осінь 2026 року в Олешках склалась гуманітарна катастрофа, оскільки місто опинилось у повній блокаді на окупованій росіянами частині Херсонської області. У населеному пункті залишилось близько 2 тис. людей, тим часом з травня 2026 року не було підвезення продуктів, ліків, інших речей. Жителі Олешок не могли вибратись з міста, бо дороги та поля були заміновані, а оператори дронів РФ полювали на мирних людей.

27 жовтня почалась гуманітарна місія для порятунку людей в Олешках, про яку з Путіним домовилась перша леді США Меланія Трамп. Український омбудсмен Дмитро Лубінець бере особисту участь у рятувальній операції: зранку 29 жовтня він був у Білорусі й звідти вилетів в окупований Крим.

Нагадуємо, 30 жовтня з'явились перші кадри гуманітарної колони, яка вирушила в Олешки. Лубінець та глава ОВ Кирило Буданов показав відео спілкування з людьми: жителі Олешок плакали та обіймали українських представників.