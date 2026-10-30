Первый электрокар Bentley прошел адские испытания: батарею обстреливали стальными снарядами

Компания Bentley завершила масштабную программу испытаний своего первого электромобиля Torcal. Прототип преодолел более 1 млн км в различных климатических условиях, а инженеры проверили аккумулятор, программное обеспечение и безопасность конструкции.

Об этом сообщает издание Motor1.

В ходе испытаний электрический внедорожник тестировали при температурах от -36 °C в Швеции до более чем +40 °C в пустынных регионах. Также автомобиль проходил испытания на большой высоте — в частности, на горе Пайкс-Пик в США, где высота превышает 4267 метров.

Серийная версия Torcal First Edition будет иметь мощность 876 к. с. и крутящий момент 1350 Нм. Перед выходом на рынок компания Bentley сосредоточилась на проверке не только механических компонентов, но и электронных систем.

Bentley Torcal Фото: Bentley

Над проектом параллельно работали три специализированные команды, отвечавшие за электрическую архитектуру, интеграцию программного обеспечения и испытания. В ходе проверки конструкции инженеры имели доступ к более чем 90 % деталей. Благодаря лазерному сканированию они могли сравнивать реальные компоненты с цифровыми моделями ещё до изготовления производственного оборудования.

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Bentley Torcal Фото: Bentley

Программное обеспечение автомобиля обновляли каждые шесть недель. Каждую новую версию сначала проверяли в лабораториях, а затем тестировали на реальных автомобилях.

Особое внимание уделили тяговой батарее. Ее вес составляет около 625 кг, общая емкость — 113,3 кВт·ч, из которых водителю доступно 109 кВт·ч. Удельная энергетическая плотность превышает 180 Вт·ч/кг. Батарея работает с 800-вольтовой электрической архитектурой.

Bentley Torcal Фото: Bentley

Максимальная мощность зарядки постоянным током составляет 400 кВт. При благоприятных условиях зарядить аккумулятор с 10 % до 80 % можно за 16 минут.

Для защиты аккумулятора предусмотрен композитный экран, который должен защищать его от ударов. Кроме того, конструкция должна выдерживать воздействие огня в течение двух часов без распространения пламени или взрыва в случае аварийного перегрева.

Bentley Torcal Фото: Bentley

В ходе испытаний инженеры обстреливали корпус батареи стальным снарядом диаметром 30 мм и массой около 111 г. Его скорость превышала 159 км/ч. Кроме того, аккумулятор проверяли на устойчивость к коррозии с помощью солевого тумана и воздействия различных внешних условий.

По данным Bentley, испытания должны подтвердить соответствие аккумулятора международным требованиям безопасности. Пока компания готовит первые автомобили серии First Edition к распределению среди покупателей.

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