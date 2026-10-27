Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" выставили на аукцион: что скрывает культовый родстер (фото)

Помните блокбастер 2012 года "Мстители", в котором Тони Старк сменил свой привычный Audi R8 на эффектный кабриолет Acura NSX? Этот уникальный автомобиль из киновселенной Marvel выставлен на аукцион, а все вырученные средства пойдут на благотворительность.

Хотя внешне этот суперкар напоминает версию NSX второго поколения с открытым верхом, под тщательно проработанным кузовом скрывается настоящий сюрприз для автолюбителей. Концепт был разработан в Калифорнии студией Acura Advanced Design Studio совместно с тюнинг-ателье Trans FX. После завершения съемок фильма японский бренд бережно сохранил его в качестве музейного экспоната, пишет CarScoops.

Современный дизайн с классическим "сердцем"

Поскольку на момент съемок фильма серийная версия NSX второго поколения была еще далекой перспективой — а в реальности модель так и не пошла в производство в кузове родстер — инженерам пришлось проявить изобретательность. В качестве основы для автомобиля Тони Старка они взяли классическую Acura NSX 1991 года выпуска.

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Экстерьер родстера, вдохновленный концептом 2011 года, был изготовлен вручную из композитных материалов и смолы. Кузов окрашен в фирменный цвет "Hot Rod Red" — отсылка к культовому костюму Железного человека. Образ дополняют разноразмерные колеса (18 дюймов спереди, 20 дюймов сзади), заниженная подвеска, лобовое стекло от Chrysler PT Cruiser и настоящие нью-йоркские номерные знаки с надписью "STARK 33". Если фары здесь выполняют чисто декоративную функцию, то задняя светодиодная полоса — вполне рабочая.

Уникальный кабриолет Acura NSX Roadster Тони Старка Фото: Acura

В интерьере суперкар сохранил архитектуру NSX первого поколения: легендарную центральную консоль, повернутую к водителю, аналоговые кнопки и полное отсутствие сенсорных дисплеев. Для съемок в салоне установили лишь новые спортивные "ковши".

Ни одной гибридной системы

Вместо сложной гибридной системы, которая впоследствии появилась в серийной версии NSX второго поколения, этот автомобиль оснащен классическим 3,0-литровым атмосферным двигателем V6 VTEC — таким же, как в оригинальной модели 1991 года. Автомобиль оснащён 5-ступенчатой механической коробкой передач, которая передаёт всю мощность на заднюю ось.

Одометр автомобиля-донора показывает значительный пробег — 252 200 миль (примерно 405 900 км). В любом случае, эксплуатация на дорогах общего пользования невозможна: из-за хрупкого кузова, изготовленного по индивидуальному заказу, этот автомобиль классифицируется как реквизит для киносъёмок.

Интерьер и передняя панель Acura NSX Roadster Тони Старка Фото: Acura

В настоящее время этот уникальный родстер выставлен на аукцион на платформе Cars&Bids. Несмотря на наличие незначительных косметических дефектов, всего через два дня после начала торгов цена достигла 98 500 долларов — поэтому можно с уверенностью утверждать, что итоговая стоимость превысит отметку в 100 000 долларов.

Напомним, в Харькове заметили Audi Q8 с интересным дизайном — два больших чёрных рога стоят на крыше возле лобового стекла, а спереди решётку радиатора частично закрывает декоративный череп.

Кроме того, американская компания Gunther Werks создала эксклюзивный Porsche 911 Turbo Brundle Edition мощностью 860 л.с. Автомобиль был разработан совместно с дизайнером Чарли Брандл в честь гоночной карьеры её отца, бывшего пилота "Формулы-1" Мартина Брандла.