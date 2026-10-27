Авто Тоні Старка з "Месників" виставили на аукціон: що приховує культовий родстер (фото)

Пам’ятаєте блокбастер 2012 року "Месники", у якому Тоні Старк змінив свій звичний Audi R8 на ефектний кабріолет Acura NSX? Цей унікальний автомобіль із кіновсесвіту Marvel виставили на аукціон, а всі виручені кошти підуть на благодійність.

Хоча зовні цей суперкар нагадує версію NSX другого покоління з відкритим верхом, під ретельно виконаним кузовом ховається справжній сюрприз для автолюбителів. Концепт був розроблений у Каліфорнії студією Acura Advanced Design Studio спільно з тюнінг-ательє Trans FX. Після завершення зйомок фільму японський бренд дбайливо зберіг його як музейний експонат, пише CarScoops.

Сучасний дизайн із класичним "серцем"

Оскільки на момент зйомок фільму серійна версія NSX другого покоління була ще далекою перспективою — а в реальності модель так і не пішла у виробництво у кузові родстер — інженерам довелося проявити винахідливість. За основу для автомобіля Тоні Старка вони взяли класичну Acura NSX 1991 року випуску.

Видео дня

Екстер’єр родстера, натхненний концептом 2011 року, був виготовлений вручну з композитних матеріалів і смоли. Кузов пофарбовано у фірмовий колір "Hot Rod Red" — відсилання до культового костюма Залізної людини. Образ доповнюють різнорозмірні колеса (18 дюймів спереду, 20 дюймів ззаду), занижена підвіска, лобове скло від Chrysler PT Cruiser та справжні нью-йоркські номерні знаки з написом "STARK 33". Якщо фари тут виконують суто декоративну функцію, то задня світлодіодна смуга — цілком робоча.

Унікальний кабріолет Acura NSX Roadster Тоні Старка Фото: Acura

В інтер’єрі суперкар зберіг архітектуру NSX першого покоління: легендарну розгорнуту до водія центральну консоль, аналогові кнопки та повну відсутність сенсорних дисплеїв. Для потреб зйомок у салоні встановили лише нові спортивні "ковші".

Жодної гібридної системи

Замість складної гібридної системи, яка згодом з’явилася в серійній версії NSX другого покоління, цей автомобіль оснащений класичним 3,0-літровим атмосферним двигуном V6 VTEC — таким самим, як в оригінальній моделі 1991 року. Автомобіль оснащений 5-ступінчастою механічною коробкою передач, яка передає всю потужність на задню вісь.

Одометр автомобіля-донора показує значний пробіг — 252 200 миль (приблизно 405 900 км). У будь-якому разі, експлуатація на дорогах загального користування неможлива: через крихкий кузов, виготовлений за індивідуальним замовленням, цей автомобіль класифікується як реквізит для кінозйомок.

Інтер'єр та передня панель Acura NSX Roadster Тоні Старка Фото: Acura

Наразі цей унікальний родстер виставлено на аукціон на платформі Cars&Bids. Попри наявність незначних косметичних дефектів, лише через два дні після початку торгів ціна сягнула 98 500 доларів — тож можна з упевненістю стверджувати, що підсумкова вартість перевищить позначку в 100 000 доларів.

Нагадаємо, у Харкові помітили Audi Q8 з цікавим дизайном – два великі чорні роги стоять на даху біля лобового скла, а спереду решітку радіатора частково закриває декоративний череп.

Крім того, американська компанія Gunther Werks створила ексклюзивний Porsche 911 Turbo Brundle Edition потужністю 860 к.с. Автомобіль розробили спільно з дизайнеркою Чарлі Брандл на честь гоночної кар'єри її батька, колишнього пілота Формули-1 Мартіна Брандла.