Перший електрокар Bentley пройшов пекельні випробування: батарею обстрілювали сталевими снарядами

Компанія Bentley завершила масштабну програму випробувань свого першого електричного авто Torcal. Прототип подолав понад 1 млн км у різних кліматичних умовах, а інженери перевірили батарею, програмне забезпечення та безпеку конструкції.

Про це пише видання Motor1.

Під час тестування електричний позашляховик випробовували за температури від -36 °C у Швеції до понад +40 °C у пустельних регіонах. Також автомобіль проходив перевірки на великій висоті — зокрема, на горі Пайкс-Пік у США, де висота перевищує 4267 метрів.

Серійна версія Torcal First Edition матиме потужність 876 к. с. і крутний момент 1350 Нм. Перед виходом на ринок Bentley зосередилася на перевірці не лише механічних компонентів, а й електронних систем.

Bentley Torcal Фото: Bentley

Над проєктом паралельно працювали три спеціалізовані команди, які відповідали за електричну архітектуру, інтеграцію програмного забезпечення та випробування. Під час перевірки конструкції інженери мали доступ до понад 90% деталей. Завдяки лазерному скануванню вони могли порівнювати реальні компоненти з цифровими моделями ще до виготовлення виробничого оснащення.

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Bentley Torcal Фото: Bentley

Програмне забезпечення автомобіля оновлювали кожні шість тижнів. Кожну нову версію спочатку перевіряли в лабораторіях, а потім тестували на реальних авто.

Окрему увагу приділили тяговій батареї. Вона важить близько 625 кг, має загальну ємність 113,3 кВт·год, з яких водієві доступні 109 кВт·год. Питома енергетична щільність перевищує 180 Вт·год/кг. Батарея працює з 800-вольтовою електричною архітектурою.

Bentley Torcal Фото: Bentley

Максимальна потужність заряджання постійним струмом становить 400 кВт. За сприятливих умов поповнити заряд із 10% до 80% можна за 16 хвилин.

Для захисту акумулятора передбачили композитний екран, який має оберігати його від ударів. Також конструкція повинна витримувати вплив вогню протягом двох годин без поширення полум'я або вибуху в разі аварійного перегрівання.

Bentley Torcal Фото: Bentley

Під час перевірок інженери стріляли по корпусу батареї сталевим снарядом діаметром 30 мм і масою близько 111 г. Його швидкість перевищувала 159 км/год. Крім того, акумулятор перевіряли на стійкість до корозії за допомогою сольового туману та впливу різних зовнішніх умов.

За даними Bentley, випробування мають підтвердити відповідність батареї міжнародним вимогам безпеки. Поки компанія готує перші автомобілі First Edition до розподілу між покупцями.

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