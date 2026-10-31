Эвакуированные из Олешек пересекли государственную границу Украины: первые кадры

В Олешках завершилась гуманитарная операция, и эвакуированные люди едут в Украину. Самой младшей спасенной — чуть больше года.

Однако первыми на подконтрольную Киеву территорию приехали спасенные четырехлапые. "РБК-Украина" публикует кадры, на которых клетки с домашними животными перегружают из грузовика на границе на другой транспорт. Среди спасеннях — коты, собаки, попугай и даже енот.

Кроме того, люди уже собрались и ждут приезда эвакуированных жителей Олешек. В их руках плакаты, а на плечах — украинские флаги.

По словам репортера американского канала Newsmax Алекса Алвареса, в Украину едут 11 автобусов с людьми, а в Россию поехали четыре. Среди эвакуированных — преимущественно старики и люди с инвалидностью.

Дома эвакуированных из Олешек людей уже ждут Фото: РБК-Украина

По информации президента Владимира Зеленского, транспорт с жителями Олешек уже пересек государственную границу в Черниговской области.

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"Рассчитываем, что гуманитарный доступ к Олешкам будет оставаться. И люди, нуждавшиеся в эвакуации, были вывезены из города и окружающей общины", — написал он, поблагодарив первую леди США Меланию Трамп и всех, кто сделал возможным спасение людей.

Напомним, сегодня в Гомеле приземлился последний самолет с эвакуированными из Олешек.

По словам Мелании Трамп, желание выехать из города в Херсонской области, оккупированного россиянами, выразили более 750 человек. Однако стало известно, что по дороге к ним присоединялись жители соседних сел, так что количество эвакуированных может быть больше.

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец подтвердил успешное завершение миссии. Самой старшей спасенной — 94 года, самой младшей — чуть больше года. Завтра одна из эвакуированных жительниц отметит свое 49-летие.

"Теперь позади – опасность, страх и неопределенность. Впереди возможность наконец выдохнуть, оправиться от пережитого и постепенно возвращаться к жизни без постоянного страха за собственную безопасность", — написал он, поблагодарив Меланию Трамп за содействие и координацию, а также каждого, кто помогал спасать людей.

Напомним, для эвакуации задействовали 25 автобусов и 50 медицинских работников.

Также сообщалось, что Мелания Трамп выразила готовность расширить координацию гуманитарной миссии и на другие территории оккупированной Херсонской области.