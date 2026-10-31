Евакуйовані з Олешок перетнули державний кордон України: перші кадри

В Олешках завершилася гуманітарна операція, і евакуйовані люди їдуть до України. Наймолодшій із врятованих — трохи більше року.

Однак першими на підконтрольну Києву територію прибули врятовані чотирилапі. "РБК-Україна" публікує кадри, на яких клітки з домашніми тваринами перевадають із вантажівки на кордоні на інший транспорт. Серед врятованих — коти, собаки, папуга і навіть єнот.

Крім того, люди вже зібралися й чекають на приїзд евакуйованих мешканців Олешок. У них у руках — плакати, а на плечах — українські прапори.

За словами репортера американського каналу Newsmax Алекса Алвареса, до України прямують 11 автобусів з людьми, а до Росії вирушили чотири. Серед евакуйованих — переважно люди похилого віку та люди з інвалідністю.

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На людей, евакуйованих з Олешок, уже чекають у їхніх домівках Фото: РБК-Україна

За інформацією президента Володимира Зеленського, транспорт із мешканцями Олешок уже перетнув державний кордон у Чернігівській області.

"Розраховуємо, що гуманітарний доступ до Олешок зберігатиметься. І людей, які потребували евакуації, було вивезено з міста та навколишньої громади", — написав він, подякувавши першій леді США Меланії Трамп та усім, хто зробив можливим порятунок людей.

Нагадаємо, що сьогодні в Гомелі приземлився останній літак з евакуйованими з Олешок.

За словами Меланії Трамп, понад 750 осіб висловили бажання виїхати з міста в Херсонській області, окупованого росіянами. Однак стало відомо, що по дорозі до них приєднувалися мешканці сусідніх сіл, тож кількість евакуйованих може бути більшою.

Уповноважений з прав людини Верховної Ради України Дмитро Лубінець підтвердив успішне завершення місії. Найстаршій з врятованих — 94 роки, наймолодшій — трохи більше року. Завтра одна з евакуйованих мешканок відсвяткує своє 49-річчя.

"Тепер позаду — небезпека, страх і невизначеність. Попереду — можливість нарешті зітхнути з полегшенням, оговтатися від пережитого та поступово повертатися до життя без постійного страху за власну безпеку", — написав він, подякувавши Меланії Трамп за сприяння та координацію, а також усім, хто допомагав рятувати людей.

Нагадаємо, для евакуації було задіяно 25 автобусів та 50 медичних працівників.

Також повідомлялося, що Меланія Трамп висловила готовність розширити координацію гуманітарної місії й на інші території окупованої Херсонської області.