От Африки до Донбасса: Фокус опроверг тезисы Путина о "одном народе по ДНК" и "исторической России"

Владимир Путин заявил, что "на самом деле это один народ, россияне и украинцы по ДНК", сославшись на "последние генетические исследования", а оккупированные территории Украины назвал "территорией исторической России". Фокус сверил оба тезиса с научными работами и международными документами.

Свои пропагандистские тезисы диктатор РФ в очередной раз повторил в комментарии придворному корреспонденту Павлу Зарубину. Так он ответил на заявление Владимира Зеленского о готовности заморозить войну по линии фронта.

Все люди пришли из Африки

Начнем с того, что у всех людей на планете общие корни. Самые древние кости нашего вида, Homo sapiens, были найдены в Марокко (около 300 тысяч лет назад), в ЮАР (260 тысяч) и в Эфиопии (195 тысяч). Об этом сообщает Институт Макса Планка. Руководитель исследования Жан-Жак Юблен объясняет: сначала люди расселились по всей Африке, а уже потом вышли за ее пределы. Это произошло примерно 70–60 тысяч лет назад. То есть, мы все — африканцы или нет? "Исконные земли" всех стран по этой логике нужно отдать ЮАР, Эфиопии или Марокко?

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Кроме того, Американское общество генетиков человека подчеркивает: людей нельзя разделить на биологически разные группы, ведь между популяциями наблюдается значительное генетическое пересечение. Таким образом, мы все на планете — "один народ".

Более того, мы все с вами немного неандертальцы, утверждают ученые. За пределами Африки наши предки встретили неандертальцев и начали скрещиваться с ними, в результате чего неандертальская ДНК попала в организмы людей, расселявшихся по миру. У всех неафриканцев она составляет примерно от 1 до 4 % ДНК.

Волны миграции людей из Африки Фото: Википедия

Как миграции перемешали европейцев

Впоследствии в Европе происходило несколько волн смешения населения в результате миграции людей и племен. Исследователи изучили ДНК 69 европейцев, живших 8000–3000 лет назад. Примерно 8000–7000 лет назад в Германии, Венгрии и Испании появились первые земледельцы. Около 6000–5000 лет назад на территории России жили степные скотоводы ямной культуры. Примерно 4500 лет назад в Германии процветала культура шнуровой керамики, у которой около 75 % предков были из ямников. Сегодня все европейцы имеют степное происхождение.

Славяне расселились позднее, в раннем средневековье. Согласно исследованиям ученых, при этом они включили в свой генофонд гены многочисленных местных народов. Ранее на этих землях проживали балты, финно-угры и тюрки.

Поэтому восточные славяне генетически близки. Украинцы, белорусы и россияне центра и юга образуют отдельную группу с небольшими различиями, но и поляки близки к ней. Авторы пишут, что различия тесно связаны с географией. Проще говоря, чем ближе живут люди, тем больше они похожи, но это не делает их "одним народом" — сказывается смешение народов в результате браков и переселений в обе стороны.

Миграция и расселение восточных славян Фото: Скриншот

ДНК не определяет, кем человек себя считает

Путин говорит о ДНК, но народ определяет не она. Национальный институт исследований генома человека (NHGRI) объясняет: этническая принадлежность — это группа людей с общим языком, религией, обычаями, верованиями, наследием и историей, и она не является биологической характеристикой. Генетическая изменчивость не совпадает точно с такими ярлыками, как национальность или этническая принадлежность.

Европа это хорошо иллюстрирует. Согласно последним исследованиям, генетические различия между европейцами в целом невелики, однако тесно связаны с географией. Это не делает их одним народом. Даже в Швейцарии франко-, немецко- и италоязычные жители генетически схожи соответственно с французами, немцами и итальянцами, но при этом они являются жителями одного государства.

Другие примеры представляют страны, где общий язык не делает людей "одним народом":

Американцы и австралийцы говорят по-английски, но считают себя отдельными нациями. Австралийская федерация в 1901 году была создана, в частности, для того, чтобы отделить австралийское от британского;

Бразильцы говорят на португальском, но в колонии постепенно сформировалась отдельная бразильская идентичность: все больше людей рождались уже там, а браки португальцев с коренными народами укрепляли ее. Независимость Бразилия провозгласила в 1822 году, и там не называют себя португальцами или "единым португальским народом ".

". В Азии индонезийский и стандартный малайский языки взаимопонимаемы, но Индонезия и Малайзия — разные нации с отдельной историей . В 1928 году индонезийские националисты провозгласили " одну родину, одну нацию, один язык ".

— . В 1928 году индонезийские националисты провозгласили " ". Сингапур: три четверти населения имеют китайское происхождение, но страна выбрала общую сингапурскую идентичность.

Лишним будет вспоминать Южную Америку, которая почти вся (за исключением Бразилии) — испаноязычная. Однако вряд ли чилиец или мексиканец назовет себя испанцем.

С какого момента считать "исконность"

"Исконность" — любимый термин пропаганды РФ, но только в тот период времени, когда эта "исконность" им выгодна. Отсчитывать "исконность" они начинают с момента захвата чужих земель и народов, а почему-то не со времен расселения людей из Африки.

В разные эпохи на территории современной РФ проживали различные народы. До появления ямников Россию населяли охотники-собиратели, связанные с сибирской популяцией возрастом около 24 тысяч лет. Славяне пришли позже на земли других народов. Россию нужно отдать ямникам?

Что касается Донбасса, аналитики Atlantic Council напоминают: на протяжении нескольких веков он входил в состав "Дикого поля" и не принадлежал Московскому царству или последующей Российской Империи. В конце XVI века Речь Посполитая признала право украинских казаков селиться там вплоть до Дона. Колонизацию Причерноморья запорожскими казаками в XVI–XVIII веках описывает и Светлана Бережная из Харьковского национального педагогического университета.

Если же считать "исконность" с момента первого расселения людей, то она ведет в Африку. Это лишь логическое ограничение самого критерия: по такой логике ни одно государство не обладает "исконными" правами.

Зачем нужно международное право

Именно для того, чтобы тираны и диктаторы вроде Путина не несли чушь и не начинали войны за "исконность". Границы были установлены по договоренности, чтобы не спорить о древности. Большинство исследователей отсчитывают современную систему государств от Вестфальских договоров 1648 года, положивших конец Тридцатилетней войне. Некоторые ученые, в частности Стивен Краснер, считают, что этот нарратив преувеличивает содержание самих договоров, хотя суть одна — окончание войн за "исконность".

Подписание Хельсинкского договора СССР Фото: Википедия

В Европе этот принцип закреплен в Хельсинкском заключительном акте 1975 года: государства (в том числе СССР, а затем и РФ) своими подписями признали границы нерушимыми и отказались от любых претензий или силовой территорий. Изменять границы можно только мирным путем и с согласия обоих государств. Согласно Будапештскому меморандуму 1994 года Россия подтвердила обязательство уважать действующие границы Украины, а договор от 1997 года закрепил нерушимость границ между Украиной и РФ.

Следует напомнить, что Генеральная Ассамблея ООН в марте 2022 года осудила действия России как нарушение статьи 2(4) Устава (резолюция ES-11/1). В октябре 2022 года она осудила "попытку незаконной аннексии" четырех регионов и призвала не признавать ее.

Что бы было, если бы все вспомнили "исконное"

Земли Римской империи в 117 веке

Вот вам гипотетическая иллюстрация. Римская империя при Траяне в 117 году простиралась от Британии до Месопотамии, занимая площадь примерно в 5 миллионов км². Другие оценки дают до 6,5 миллиона км². Британию римляне завоевали в 43 году. Дакия охватывала части современных Румынии, Молдовы, Болгарии, Сербии, Венгрии и часть украинского Крыма. Если бы Италия потребовала"исконные" земли Рима, то под эту претензию попала бы большая часть Европы и часть Англии.

Есть и реальные примеры. Венгрия после Трианонского договора 1920 года потеряла две трети территории, и более трех миллионов венгров оказались за границей. Ревизионизм 1930-х годов привел страну к союзу с гитлеровской Германией. Сегодня у Венгрии нет территориальных претензий к соседям.

Китай тоже может поспорить об "исконности" земель РФ

Айгунский исторический музей в Китае

Есть пример и в отношении самой России. Согласно научным исследованиям ученых, в соответствии с Айгунским и Пекинским договорами Россия получила более миллиона км² в Маньчжурии за счет Китая. В Китае, кстати, есть Айгунский исторический музей, посвященный истории Айгунского договора 1858 года и потере Китаем значительных территорий в пользу Российской империи, а также подобным историческим событиям (например, Благовещенской резне китайского населения в 1900 году).

В официальной и исторической памяти Китая эти соглашения рассматриваются как "неравноправные" и закрепившие захват или утрату земель. Интересно, что россиянам вход в музей запрещен.

Напомним, переговоры спецпосланника США Стива Виткоффа с Владимиром Путиным вновь обнажили противоречия в позиции Кремля относительно завершения войны против Украины. Москва отвергает перемирие до заключения окончательных соглашений, хотя ранее допускала поэтапный путь к миру.

Кроме того, Фокус писал, что ближайшие восемь недель могут стать переломными для Украины из-за угрозы российских ударов по энергетике и важных политических решений за океаном.