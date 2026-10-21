Три даты, которые могут изменить ход войны: The Atlantic раскрыл ключевые моменты для Украины

Трамп, Путин и Си Цзиньпин могут решить судьбу Украины без Киева — The Atlantic предупреждает о решающих неделях для войны.

Ближайшие восемь недель могут стать критическими для Украины. На фоне приближения зимы, угрозы российских ударов по энергетической инфраструктуре и изменения позиции президента США Дональда Трампа в отношении Москвы Киев следит сразу за тремя политическими событиями в США и Азии. Об этом говорится в статье американского издания The Atlantic, опубликованной 20 октября 2026 года.

По оценке The Atlantic, будущее Украины определится к 2027 году благодаря событиям за её пределами. Они касаются внутренней политики США, контактов Трампа с Путиным и Китаем, а также возможных переговоров о прекращении войны.

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Выборы в Конгресс США — 3 ноября

Первым важным событием станут промежуточные выборы в Конгресс США, в ходе которых американцы выберут новый состав Палаты представителей и часть Сената. Результаты выборов, которые должны состояться в начале ноября, определят, сохранят ли республиканцы контроль над обеими палатами Конгресса или демократы смогут получить большинство по крайней мере в одной из них.

По данным журналистов Джонатана Лемира и Саймона Шустера, представители обеих партий прогнозируют победу демократов в Палате представителей, тогда как исход борьбы за Сенат пока остается неопределенным.

В Киеве надеются, что укрепление позиций демократов может ограничить возможности Трампа оказывать давление на Украину. В то же время существуют опасения, что президент США, лишившись поддержки Конгресса, сосредоточится на внешней политике, где у него больше свободы для самостоятельных решений.

Новый состав Конгресса приступит к работе только 3 января 2027 года. До этого момента Трамп сможет действовать, не подвергаясь влиянию нового расклада сил в законодательном органе.

Возможна встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина в Китае

Второй важный момент — предложенная Путиным трехсторонняя встреча с Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. По информации The Atlantic, она может состояться в середине ноября в китайском Шэньчжэне, в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Среди возможных тем встречи — война России против Украины и пути её завершения. Однако в предложенном формате Украина не будет иметь места за столом переговоров.

Это вызывает беспокойство в Киеве, ведь великие державы могут попытаться договориться о распределении сфер влияния, не учтя позицию страны, на территории которой продолжается война.

Один из украинских чиновников, которого цитирует The Atlantic, описал эти опасения следующим образом: "Наша обеспокоенность заключается в том, что они рассматривают это как новую Ялтинскую конференцию, чтобы разделить мир на сферы влияния".

Речь идет об исторической аналогии с Ялтинской конференцией 1945 года, на которой лидеры СССР, США и Великобритании обсуждали послевоенное устройство Европы.

Трамп сообщил журналистам, что готов рассмотреть возможность участия в встрече. Для него это была бы первая личная встреча с Путиным после переговоров на Аляске в августе 2025 года, которые, по оценке издания, не принесли результатов.

Саммит "Группы двадцати" в декабре и возможные переговоры о мире

Третьим важным моментом может стать саммит "Группы двадцати" (G20), запланированный на середину декабря в окрестностях Майами, штат Флорида, на территории гольф-клуба Трампа. По данным The Atlantic, Дональд Трамп рассматривает эту встречу как возможность достичь договоренности о прекращении войны России против Украины.

Президент Украины уже согласился принять участие в саммите и заявил о готовности встретиться с Путиным ради прекращения войны. Однако российский диктатор на момент публикации ещё не подтвердил своё участие.

Кстати, возможное присутствие Путина на саммите имеет символическое значение. Если он примет участие в многосторонней встрече в западной стране, это станет его первым подобным визитом после начала полномасштабного вторжения России в Украину, пишет The Atlantic.

В то же время главный вопрос заключается не только в том, состоится ли встреча, но и в том, какие условия могут быть предложены сторонам. Киев ранее отвергал территориальные уступки, в частности отказ от претензий на Донбасс. Авторы материала предупреждают, что при определенном сценарии переговоры могут превратиться не в поиск взаимоприемлемого соглашения, а в принуждение Украины к невыгодным условиям.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Украину как можно скорее согласиться на мирное соглашение с Россией, предупредив, что в дальнейшем условия могут ухудшиться. Он также заявил, что Россию невозможно победить из-за её размеров, и вновь упрекнул Киев в связи с американской военной помощью.

Кстати, Дональд Трамп поразил всех заявлением о том, что российские танки могли захватить Киев за четыре часа, но застряли в грязи из-за роковой ошибки российского генерала.