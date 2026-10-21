Три дати, що можуть змінити хід війни: The Atlantic розкрило ключові моменти для України

Трамп, Путін і Сі Цзіньпін можуть вирішити долю України без Києва — The Atlantic попереджає про вирішальні тижні для війни.

Найближчі вісім тижнів можуть стати критичними для України. На тлі наближення зими, загроз російських ударів по енергетичній інфраструктурі та зміни позиції президента США Дональда Трампа щодо Москви Київ стежить одразу за трьома політичними подіями у США та Азії. Про це йдеться у статті американського видання The Atlantic, опублікованій 20 жовтня 2026 року.

За оцінкою The Atlantic, майбутнє України вирішиться до 2027 року завдяки подіям за її межами. Вони стосуються американської внутрішньої політики, контактів Трампа з Путіним і Китаєм та можливих переговорів про завершення війни.

Вибори до Конгресу США — 3 листопада

Першою важливою подією стануть проміжні вибори до Конгресу США, коли американці обиратимуть новий склад Палати представників і частину Сенату. Результати виборів, які мають відбутися на початку листопада, визначать, чи збережуть республіканці контроль над обома палатами Конгресу, чи демократи зможуть отримати більшість принаймні в одній із них.

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За даними журналістів Джонатана Леміра та Саймона Шустера, представники обох партій прогнозують перемогу демократів у Палаті представників, тоді як боротьба за Сенат залишається невизначеною.

У Києві сподіваються, що посилення позицій демократів може обмежити можливості Трампа тиснути на Україну. Водночас є побоювання, що президент США, втративши підтримку Конгресу, зосередиться на зовнішній політиці, де має більше простору для самостійних рішень.

Новий склад Конгресу розпочне роботу лише 3 січня 2027 року. До того часу Трамп зможе діяти без впливу нового розподілу сил у законодавчому органі.

Можлива зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна в Китаї

Другий важливий момент — запропонована Путіним тристороння зустріч із Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном. За інформацією The Atlantic, її можуть провести в середині листопада в китайському Шеньчжені, на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Серед можливих тем зустрічі — війна Росії проти України та шляхи її завершення. Однак у запропонованому форматі Україна не матиме місця за столом переговорів.

Це викликає занепокоєння в Києві, адже великі держави можуть спробувати домовитися про розподіл сфер впливу, не врахувавши позицію країни, на території якої триває війна.

Один з українських посадовців, якого цитує The Atlantic, описав ці побоювання так: "Наше занепокоєння полягає в тому, що вони розглядають це як нову Ялтинську конференцію, щоб поділити світ на сфери впливу".

Йдеться про історичну аналогію з Ялтинською конференцією 1945 року, на якій лідери СРСР, США та Великої Британії обговорювали післявоєнний устрій Європи.

Трамп повідомив журналістам, що готовий розглянути участь у зустрічі. Для нього це була б перша особиста зустріч із Путіним після переговорів на Алясці в серпні 2025 року, які, за оцінкою видання, не дали результатів.

Саміт G20 у грудні та можливі переговори про мир

Третім важливим моментом може стати саміт "Групи двадцяти" (G20), запланований на середину грудня в районі Маямі, штат Флорида, на території гольф-клубу Трампа. За даними The Atlantic, Дональд Трамп розглядає цю зустріч як можливість досягти домовленості про завершення війни Росії проти України.

Український президент уже погодився взяти участь у саміті та заявляв про готовність зустрітися з Путіним заради завершення війни. Однак російський диктатор на момент публікації ще не підтвердив свою участь.

До речі, можлива присутність Путіна на саміті має символічне значення. Якщо він візьме участь у багатосторонній зустрічі в західній країні, це стане його першим таким візитом після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, пише The Atlantic.

Водночас головне питання полягає не лише в тому, чи відбудеться зустріч, а й у тому, які умови можуть запропонувати сторонам. Київ раніше відкидав територіальні поступки, зокрема відмову від претензій на Донбас. Автори матеріалу застерігають, що за певного сценарію переговори можуть перетворитися не на пошук взаємоприйнятної угоди, а на примус України до невигідних умов.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Україну якнайшвидше погодитися на мирну угоду з Росією, попередивши, що надалі умови можуть стати гіршими. Він також заявив, що Росію неможливо перемогти через її розміри, і знову дорікнув Києву американською військовою допомогою.

До слова, Дональд Трамп приголомшив заявою про те, що російські танки могли захопити Київ за чотири години, але застрягли в багнюці через фатальну помилку російського генерала.