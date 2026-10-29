Смартфоны POCO с выгодными параметрами: 3 лучшие модели 2026 года (фото)

Телефоны POCO могут быть интересны тем, кто ищет хорошие параметры за умеренные деньги. В 2026 году у бренда есть как доступные модели, так и мощные субфлагманы.

В этой подборке Фокус собрал три актуальных смартфона POCO с отличным балансом цены и возможностей, разобрав их плюсы, компромиссы и возможные альтернативы.

POCO M8 5G

Самый доступный вариант в нашем списке, который весьма сбалансирован для повседневных задач. Смартфон укомплектовали 6,77-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2392x1080 точек, частотой 120 Гц и безопасным ШИМ 3840 Гц, чтобы глаза меньше уставали на маленькой яркости. Чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4-нм техпроцесс) набирает в AnTuTu 631 693 балла (10-й версии бенчмарка) — для мессенджеров, браузера и легких игр этого хватает с головой.

Видео дня

Poco M8 5G: доступный и сбалансированный телефон Фото: gsmarena.com

Камера на 50 Мп не хватает звезд с неба, но при дневном свете делает нормальные кадры и умеет писать ролики в 4K. Для селфи предусмотрен модуль на 20 Мп. Практичный плюс — наличие слота под microSD. Батарея на 5520 мАч поддерживает 45-ваттную зарядку. Телефон весит 178 грамм при толщине 7,4 мм, защищен от брызг по стандарту IP66 и оснащен стереодинамики с Dolby Atmos.

POCO M8 5G не выделяется ничем особенным, но закроет потребности большинства за адекватную цену.

Цены в Украине:

POCO M8 5G 8/256GB — 11 999 грн.

— 11 999 грн. POCO M8 5G 8/512GB — 13 999 грн.

POCO X8 5G

Телефон со специфическим позиционированием, где главный упор сделан на экран и автономность. Модель оснащена 6,83-дюймовой 12-битной AMOLED-панелью с разрешением 2772x1280, частотой развертки 120 Гц, стеклом Gorilla Glass Victus 2 и частотой ШИМ 3840 Гц. Процессор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 набирает около 660-680 тысяч баллов в AnTuTu 10 — этого достаточно для стабильной работы в приложениях, но за свою цену девайс явно не геймерский. В версии на 256 ГБ используется более шустрый накопитель стандарта UFS 3.1. Корпус, согласно спецификациям производителя, выдерживает падения с высоты до 3 метров и защищен от воды по стандартам IP68/IP69K.

POCO X8: новинка бренда с большой батареей Фото: Скриншот

Главная причина обратить внимание на POCO X8 — огромный аккумулятор на 8340 мАч с 67-ваттной зарядкой. Заряда может хватить на 2-3 дня умеренной эксплуатации. А вот камера простоватая: небольшой 50-мегапиксельный сенсор, пусть и со стабилизацией, пишет лишь 1080p ролики при 30 fps, даже без шестидесяти. Второй модуль — вспомогательный датчик непонятного назначения, который установлен в основном для вида. Android 16 с оболочкой HyperOS 3 предустановлена из коробки.

Poco M8 Pro: сбалансированный середняк Фото: gsmarena.com

Еще за похожую цену можно рассмотреть POCO M8 Pro (17 999 грн за 8/256 ГБ). У него аналогичный 6,83-дюймовый экран, но чипсет Snapdragon 7s Gen 4 ощутимо быстрее (817 тысяч баллов в AnTuTu 10). Камера в M8 Pro тоже лучше: апертура f/1.6, сенсор крупнее (1/1.55"), вдобавок модуль на 8 Мп для широкоугольных кадров. Батарея несколько меньше — 6500 мАч, зато зарядка быстрее (100 Вт). Из минусов M8 Pro: медленный накопитель UFS 2.2 во всех версиях, сдерживающий потенциал чипа, а также изначальная ОС Android 15, из-за чего телефон получит на одно номерное обновление меньше в будущем. Зато у M8 Pro есть вариант на 512 ГБ, у X8 максимальный объем накопителя составляет 256 ГБ.

Цена в Украине:

POCO X8 5G 8/256GB — 16 999 грн.

POCO F8 Pro

Субфлагман с очень высоким быстродействием для среднего класса. Используется близкий к топовым решениям процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite с графикой Adreno 830. F8 Pro набирает 2,48 млн баллов в AnTuTu 10 и свыше 3 млн в AnTuTu 11. Накопитель стандарта UFS 4.1 и 12 ГБ ОЗУ — словом, железо геймерское. AMOLED-панель с диагональю 6,59 дюйма имеет разрешение 2510x1156, поддерживает 120 Гц и пик яркости до 3500 нит. Батарея на 6210 мАч восполняет 100% заряда за 37 минут за счет 100-ваттного адаптера Xiaomi. Корпус защищен от воды по стандарту IP68, а громкие стереодинамики настроены специалистами Bose.

Poco F8 Pro: компактный субфлагман Фото: gsmarena.com

Тыльная камера здесь тройная, что примечательно для телефонов с упором на производительность: основной 50-Мп сенсор с оптической стабилизацией, который умеет снимать ролики в 8K при 30 fps. Его дополняет 50-Мп телеобъектив с 2,5-кратным оптическим зумом и сверхширик на 8 Мп.

Для сравнения, в том же ценовом диапазоне популярный середняк POCO X8 Pro Max уже подорожал и сейчас стоит от 27 999 грн за версию 12/256 ГБ и 30 000 грн за вариант на 512 ГБ. Эта альтернатива тоже имеет свои козыри. К примеру, чипсет Dimensity 9500s выдает почти ту же производительность, что и SD 8 Elite, экран здесь больше (6,83 дюйма) и батарея (8500 мАч) обеспечивает лучшую автономность. Если увеличенный дисплей для вас — важный фактор, можно присмотреться и к X8 Pro Max.

Poco X8 Pro Max: альтернатива F8 Pro c большим экраном Фото: gsmarena.com

Но учитывая разницу в цене в пользу F8 Pro, я считаю, что аппарат в данный момент выглядит практичнее: у него лучше камеры, включая основную, тогда как у X8 Pro Max базовая двойная камера (50+8 Мп). К тому же, судя по всему, исторически сложилось так, что флагманская F-серия обладает у производителя повышенным приоритетом в плане скорости выхода обновлений ПО (HyperOS), чем X-серия. Хотя оба смартфона поставляются с Android 16/HyperOS 3 и должны получить не менее 4 крупных апдейтов.

Цены в Украине:

POCO F8 Pro 12/256GB — 24 999 грн.

— 24 999 грн. POCO F8 Pro 12/512GB — 27 999 грн.

Также Фокус писал про более дешевые флагманы Samsung, Apple, Pixel. Актуальные флагманы 2026 года продолжают дорожать из-за затяжного кризиса на рынке чипов памяти. В таких условиях покупка моделей 2024-2025 годов — весьма практичная идея: по своим возможностям они ничуть не устарели, а производители гарантируют им еще пять-шесть лет обновлений ОС.

Напомним, также эксперты сообщили свой топ-3 смартфонов с большим дисплеем. Смартфоны с большими экранами не только удобнее для просмотра видео, игр, чтения, творчества и работы с документами, но и часто оснащены более емкими аккумуляторами.