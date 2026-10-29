Смартфони POCO з вигідними характеристиками: 3 найкращі моделі 2026 року (фото)

Смартфони POCO можуть зацікавити тих, хто шукає хороші характеристики за помірну ціну. У 2026 році у бренду є як доступні моделі, так і потужні субфлагмани.

У цій добірці Фокус зібрав три актуальні смартфони POCO з чудовим співвідношенням ціни та можливостей, проаналізувавши їхні переваги, компроміси та можливі альтернативи.

POCO M8 5G

Найдоступніший варіант у нашому списку, який є досить збалансованим для повсякденних завдань. Смартфон оснащено 6,77-дюймовим екраном AMOLED із роздільною здатністю 2392x1080 пікселів, частотою 120 Гц і безпечним ШІМ 3840 Гц, щоб очі менше втомлювалися при низькій яскравості. Чіпсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4-нм техпроцес) набирає в AnTuTu 631 693 бали (10-та версія бенчмарка) — для месенджерів, браузера та легких ігор цього вистачає з головою.

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Poco M8 5G: доступний і збалансований смартфон Фото: gsmarena.com

Камера на 50 Мп не здатна зняти зірки з неба, але при денному світлі робить нормальні знімки та вміє знімати відео у форматі 4K. Для селфі передбачено модуль на 20 Мп. Практична перевага — наявність слота для microSD. Акумулятор ємністю 5520 мА·год підтримує 45-ватну зарядку. Телефон важить 178 грамів при товщині 7,4 мм, захищений від бризок за стандартом IP66 та оснащений стереодинаміками з Dolby Atmos.

POCO M8 5G не вирізняється нічим особливим, але задовольнить потреби більшості за прийнятну ціну.

Ціни в Україні:

POCO M8 5G 8/256 ГБ — 11 999 грн.

— 11 999 грн. POCO M8 5G 8/512 ГБ — 13 999 грн.

POCO X8 5G

Телефон із специфічним позиціонуванням, у якому головний акцент зроблено на екран та автономність. Модель оснащена 6,83-дюймовою 12-бітною AMOLED-панеллю з роздільною здатністю 2772x1280, частотою розгортки 120 Гц, склом Gorilla Glass Victus 2 та частотою ШІМ 3840 Гц. Процесор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 набирає близько 660–680 тисяч балів у AnTuTu 10 — цього достатньо для стабільної роботи в додатках, але за свою ціну цей пристрій явно не є ігровим. У версії на 256 ГБ використовується більш швидкий накопичувач стандарту UFS 3.1. Корпус, згідно зі специфікаціями виробника, витримує падіння з висоти до 3 метрів і захищений від води за стандартами IP68/IP69K.

POCO X8: новинка бренду з потужним акумулятором Фото: Скриншот

Головна причина, чому варто звернути увагу на POCO X8, — це величезний акумулятор ємністю 8340 мА·год із 67-ватним зарядним пристроєм. Заряду може вистачити на 2–3 дні помірного використання. А ось камера досить проста: невеликий 50-мегапіксельний сенсор, нехай і зі стабілізацією, знімає лише 1080p-відео з частотою 30 кадрів на секунду, навіть без 60. Другий модуль — допоміжний датчик незрозумілого призначення, який встановлено в основному для вигляду. Android 16 з оболонкою HyperOS 3 встановлено з коробки.

Poco M8 Pro: збалансований середнячок Фото: gsmarena.com

Ще за схожу ціну можна розглянути POCO M8 Pro (17 999 грн за 8/256 ГБ). У нього аналогічний 6,83-дюймовий екран, але чіпсет Snapdragon 7s Gen 4 відчутно швидший (817 тисяч балів у AnTuTu 10). Камера в M8 Pro теж краща: апертура f/1,6, сенсор більший (1/1,55"), до того ж є модуль на 8 Мп для ширококутних знімків. Акумулятор дещо менший — 6500 мА·год, зате зарядка швидша (100 Вт). З мінусів M8 Pro: повільний накопичувач UFS 2.2 у всіх версіях, що стримує потенціал чіпа, а також початкова ОС Android 15, через що телефон отримає на одне номерне оновлення менше в майбутньому. Зате у M8 Pro є варіант на 512 ГБ, у X8 максимальний обсяг накопичувача становить 256 ГБ.

Ціна в Україні:

POCO X8 5G 8/256 ГБ — 16 999 грн.

POCO F8 Pro

Субфлагман із дуже високою продуктивністю для середнього класу. У ньому використовується процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, що наближається до топових рішень, із графічним процесором Adreno 830. F8 Pro набирає 2,48 млн балів у AnTuTu 10 і понад 3 млн у AnTuTu 11. Накопичувач стандарту UFS 4.1 і 12 ГБ оперативної пам'яті — словом, "залізо" для геймерів. AMOLED-панель з діагоналлю 6,59 дюйма має роздільну здатність 2510x1156, підтримує частоту оновлення 120 Гц і пікову яскравість до 3500 ніт. Акумулятор ємністю 6210 мА·год заряджається до 100% за 37 хвилин за допомогою 100-ватного адаптера Xiaomi. Корпус захищений від води за стандартом IP68, а потужні стереодинаміки налаштовані фахівцями Bose.

Poco F8 Pro: компактний субфлагман Фото: gsmarena.com

Задня камера тут потрійна, що є незвичайним для телефонів, орієнтованих на продуктивність: основний 50-мегапіксельний сенсор з оптичною стабілізацією, який здатний знімати відео у форматі 8K зі швидкістю 30 кадрів на секунду. Його доповнює 50-мегапіксельний телеоб'єктив із 2,5-кратним оптичним зумом та надширококутний об'єктив на 8 Мп.

Для порівняння: у тому ж ціновому діапазоні популярний середньокласний смартфон POCO X8 Pro Max уже подорожчав і зараз коштує від 27 999 грн за версію 12/256 ГБ та 30 000 грн за варіант на 512 ГБ. Ця альтернатива теж має свої переваги. Наприклад, чіпсет Dimensity 9500s забезпечує майже таку саму продуктивність, як і SD 8 Elite, екран тут більший (6,83 дюйма), а акумулятор (8500 мА·год) забезпечує кращу автономність. Якщо збільшений дисплей для вас — важливий фактор, можна придивитися й до X8 Pro Max.

Poco X8 Pro Max: альтернатива F8 Pro з великим екраном Фото: gsmarena.com

Але з огляду на різницю в ціні на користь F8 Pro, я вважаю, що цей пристрій наразі виглядає практичнішим: у нього кращі камери, зокрема основна, тоді як у X8 Pro Max — базова подвійна камера (50+8 Мп). До того ж, судячи з усього, історично склалося так, що флагманська F-серія має у виробника вищий пріоритет щодо швидкості випуску оновлень ПЗ (HyperOS), ніж X-серія. Хоча обидва смартфони постачаються з Android 16/HyperOS 3 і мають отримати щонайменше 4 великі оновлення.

Ціни в Україні:

POCO F8 Pro 12/256 ГБ — 24 999 грн.

— 24 999 грн. POCO F8 Pro 12/512 ГБ — 27 999 грн.

Також Фокус писав про дешевші флагмани Samsung, Apple та Pixel. Актуальні флагмани 2026 року продовжують дорожчати через тривалу кризу на ринку чіпів пам’яті. У таких умовах придбання моделей 2024–2025 років — дуже практична ідея: за своїми можливостями вони анітрохи не застаріли, а виробники гарантують їм ще п’ять-шість років оновлень ОС.

Нагадаємо, що експерти також оприлюднили свій топ-3 смартфонів із великим дисплеєм. Смартфони з великими екранами не тільки зручніші для перегляду відео, ігор, читання, творчості та роботи з документами, але й часто оснащені більш ємними акумуляторами.