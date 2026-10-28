Топ-3 смартфонов с большим дисплеем: какие модели высоко оценили эксперты (фото)
Смартфоны с большими экранами не только удобнее для просмотра видео, игр, чтения, творчества и работы с документами, но и часто оснащены более емкими аккумуляторами.
Для тех, кто собирается приобрести габаритный смартфон в 2026 году, эксперты портала Tom's Guide отобрали 3 лучшие модели.
Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra возглавил тройку лучших смартфонов с большим дисплеем благодаря ряду уникальных функций и превосходному аппаратному обеспечению. Особое внимание привлекла технология Privacy Display, защищающая 6,9-дюймовый экран от посторонних глаз.
Кроме того, Samsung Galaxy S26 Ultra может похвастаться возможностями искусственного интеллекта, универсальной системой камер, новым процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, обновленной испарительной камерой для охлаждения и улучшенным аккумулятором, обеспечивающим более длительное время автономной работы, чем у прошлогодней модели S25 Ultra.
В то же время эксперты отмечают, что массивный выступ камеры Galaxy S26 Ultra приводит к колебаниям в горизонтальном положении. Переход Samsung с титана на алюминий также сделал смартфон легче без существенной потери прочности, однако менее престижным на вид.
iPhone 18 Pro Max
iPhone 18 Pro Max сочетает в себе высококачественный 6,9-дюймовый экран и аккумулятор, обеспечивающий значительное время автономной работы. Новый чип A20 Pro также обеспечивает один из лучших показателей производительности на рынке.
Какие устройства вы чаще всего подключаете к зарядной станции?
Среди других преимуществ iPhone 18 Pro Max эксперты выделили переменную диафрагму основной камеры и скорость зарядки. В ходе тестирования смартфон зарядился до 44 % всего за 15 минут. В то же время стоит учитывать, что в этом году Apple подняла цены и сделала свой флагман немного тяжелее, чем его предшественник.
iPhone Duo
Тем, кто предпочитает складные смартфоны, эксперты советуют обратить внимание на iPhone Duo. Это устройство отличается премиальной титановой конструкцией, великолепной стеклянной задней панелью и чрезвычайно прочными петлями.
В разложенном виде iPhone Duo напоминает планшет. Его внутренний 7,6-дюймовый дисплей отличается высокой яркостью, точной цветопередачей и антибликовым покрытием. Также стоит отметить ряд умных функций интерфейса и чипсет A20 Pro
Напомним, что компания Huawei официально выпустила новый смартфон среднего класса Pura 90 Plus.
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