Топ-3 смартфонов с большим дисплеем: какие модели высоко оценили эксперты (фото)

Смартфоны с большими экранами не только удобнее для просмотра видео, игр, чтения, творчества и работы с документами, но и часто оснащены более емкими аккумуляторами.

Для тех, кто собирается приобрести габаритный смартфон в 2026 году, эксперты портала Tom's Guide отобрали 3 лучшие модели.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: techadvisor.com

Samsung Galaxy S26 Ultra возглавил тройку лучших смартфонов с большим дисплеем благодаря ряду уникальных функций и превосходному аппаратному обеспечению. Особое внимание привлекла технология Privacy Display, защищающая 6,9-дюймовый экран от посторонних глаз.

Кроме того, Samsung Galaxy S26 Ultra может похвастаться возможностями искусственного интеллекта, универсальной системой камер, новым процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, обновленной испарительной камерой для охлаждения и улучшенным аккумулятором, обеспечивающим более длительное время автономной работы, чем у прошлогодней модели S25 Ultra.

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В то же время эксперты отмечают, что массивный выступ камеры Galaxy S26 Ultra приводит к колебаниям в горизонтальном положении. Переход Samsung с титана на алюминий также сделал смартфон легче без существенной потери прочности, однако менее престижным на вид.

iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro Max Фото: gsmarena.com

iPhone 18 Pro Max сочетает в себе высококачественный 6,9-дюймовый экран и аккумулятор, обеспечивающий значительное время автономной работы. Новый чип A20 Pro также обеспечивает один из лучших показателей производительности на рынке.

Опрос Какие устройства вы чаще всего подключаете к зарядной станции? Опрос открыт до Смартфоны, планшеты, смарт-часы Ноутбуки и роутеры Бытовую технику (холодильник, микроволновка, чайник) Осветительные приборы Другое Голосувати

Среди других преимуществ iPhone 18 Pro Max эксперты выделили переменную диафрагму основной камеры и скорость зарядки. В ходе тестирования смартфон зарядился до 44 % всего за 15 минут. В то же время стоит учитывать, что в этом году Apple подняла цены и сделала свой флагман немного тяжелее, чем его предшественник.

iPhone Duo

iPhone Duo Фото: Скриншот

Тем, кто предпочитает складные смартфоны, эксперты советуют обратить внимание на iPhone Duo. Это устройство отличается премиальной титановой конструкцией, великолепной стеклянной задней панелью и чрезвычайно прочными петлями.

В разложенном виде iPhone Duo напоминает планшет. Его внутренний 7,6-дюймовый дисплей отличается высокой яркостью, точной цветопередачей и антибликовым покрытием. Также стоит отметить ряд умных функций интерфейса и чипсет A20 Pro

Напомним, что компания Huawei официально выпустила новый смартфон среднего класса Pura 90 Plus.

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