Флагманская камера по средней цене: вышел смартфон Huawei Pura 90 Plus (фото)
Компания Huawei официально выпустила новый смартфон среднего класса Pura 90 Plus, ориентированный на фотосъемку.
Huawei Pura 90 Plus позиционируется как субфлагман, занимающий промежуточное положение между базовой моделью Pura 90 и версией Pura 90 Pro. Характеристики смартфона уже опубликованы на сайте Huawei.
Для Huawei Pura 90 Plus была выбрана закругленная металлическая рамка, характерный треугольный модуль камеры и задняя панель с возможным градиентным покрытием. Смартфон доступен в цветовых вариантах Dawn Gold, Obsidian Black, Sunset Purple и Snowy White.
Huawei Pura 90 Plus получил основную камеру на 50 МП с 1-дюймовым сенсором, оптической стабилизацией изображения и объективом с переменной диафрагмой, которую можно регулировать в диапазоне от f/1,6 до f/4,0. Также есть сверхширокоугольная камера f/2.2 на 40 МП и телеобъектив f/2.1 на 48 МП с оптической стабилизацией изображения, 4-кратным оптическим зумом и режимом макросъемки. Спереди расположена фронтальная камера на 13 МП.
Телефон оснащен 6,8-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2848 × 1276 пикселей. В основе устройства лежит процессор HiSilicon Kirin 9025 ARM. Аккумулятор имеет емкость 5700 мАч и может заряжаться через USB-C с мощностью до 100 Вт или беспроводным способом с мощностью 80 Вт.
Какие устройства вы чаще всего подключаете к зарядной станции?
Huawei Pura 90 Plus имеет толщину 8,3 миллиметра и весит 220 граммов. Сбоку расположен сканер отпечатков пальцев. Корпус защищен в соответствии со стандартами IP68/IP69, что означает защиту от пыли и погружения под воду.
Huawei Pura 90 Plus уже поступил в продажу в Китае. О глобальном выпуске компания пока не объявляла.
- Цена Huawei Pura 90 Plus 12 ГБ/256 ГБ — 824 доллара.
- Цена Huawei Pura 90 Plus 12 ГБ/1 ТБ — 1049 долларов.
Напомним, что новый флагманский смартфон Motorola Signature 27 уже появился в одной из стран Европы.
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