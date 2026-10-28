Флагманська камера за середню ціну: вийшов смартфон Huawei Pura 90 Plus (фото)

Компанія Huawei офіційно випустила новий смартфон середнього класу Pura 90 Plus, орієнтований на фотозйомку.

Huawei Pura 90 Plus позиціонується як субфлагман, що займає проміжне положення між базовою моделлю Pura 90 та версією Pura 90 Pro. Характеристики смартфона вже розкриті на сайті Huawei.

Для Huawei Pura 90 Plus було обрано закруглену металеву рамку, характерний трикутний модуль камери та задню панель з можливим градієнтним покриттям. Смартфон доступний у варіантах Dawn Gold, Obsidian Black, Sunset Purple та Snowy White.

Кольори Huawei Pura 90 Plus Фото: Huawei

Huawei Pura 90 Plus отримав основну камеру на 50 МП з 1-дюймовим сенсором, оптичною стабілізацією зображення та об'єктивом зі змінною діафрагмою, яку можна регулювати від f/1.6 до f/4.0. Також є надширококутна камера f/2.2 на 40 МП та телеоб'єктив f/2.1 на 48 МП з оптичною стабілізацією зображення, 4-кратним оптичним зумом та режимом макрозйомки. Спереду розташована фронтальна камера на 13 МП.

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Телефон має 6,8-дюймовий LTPO OLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц та роздільною здатністю 2848 × 1276 пікселів. В основі пристрою лежить процесор HiSilicon Kirin 9025 ARM. Акумулятор має ємність 5700 мАг та може заряджатися через USB-C з потужністю до 100 Вт або бездротовим способом потужністю 80 Вт.

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Huawei Pura 90 Plus має товщину 8,3 міліметра та важить 220 грамів. Збоку розташований сканер відбитків пальців. Корпус захищений за стандартами IP68/IP69, що означає стійкість до пилу та занурення під воду.

Huawei Pura 90 Plus наразі надійшов у продаж в Китаї. Глобальний реліз компанія поки не анонсувала.

Ціна Huawei Pura 90 Plus 12 ГБ/256 ГБ — 824 доларів.

Ціна Huawei Pura 90 Plus 12 ГБ/1 ТБ — 1049 доларів.

Нагадаємо, новий флагманський смартфон Motorola Signature 27 вже з’явився в одній з країн Європи.

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