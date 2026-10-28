Який Android-флагман краще купити: Samsung Galaxy S26 проти OnePlus 16 (фото)

Флагманські смартфони OnePlus 16 та Samsung Galaxy S26 орієнтовані на дещо різні типи користувачів. OnePlus зосереджений на максимальних апаратних можливостях, тоді як Samsung пропонує більш зручний та збалансований досвід використання загалом.

Для тих, хто збирається купити флагман Android у 2026 році, експерти порталу Gizmochina порівняли Samsung Galaxy S26 та OnePlus 16 за низкою критеріїв.

Дизайн

OnePlus 16 Фото: Скриншот

OnePlus 16 має скляну передню панель, алюмінієву рамку та задню панель зі скла або армованого склопластику на вибір. Сертифікація IP68/IP69K означає надійний захист від пилу та води.

Samsung Galaxy S26 оснащений склом Gorilla Glass Victus 2 з рамкою Armor Aluminum 2 та захистом IP68. Цей смартфон має компактніший корпус, тож його зручніше використовувати однією рукою.

Дисплей

Samsung Galaxy S26 Фото: gsmarena.com

OnePlus 16 отримав 6,78-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей із частотою оновлення 185 Гц, підтримкою Dolby Vision та HDR10+. Великий екран та висока частота оновлення роблять його кращим вибором для ігор та перегляду динамічного контенту.

Видео дня

Своєю чергою Samsung Galaxy S26 пропонує динамічну AMOLED-панель 2X, що підтримує адаптивну частоту оновлення 120 Гц та пікову яскравість 2600 ніт. Цей дисплей обіцяє кращу видимість під сонячними променями на вулиці.

Продуктивність

OnePlus 16 Фото: androidplanet.nl

Samsung Galaxy S26 працює на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5 або Exynos 2600, залежно від ринку. Обидва чипсети забезпечують продуктивність флагманського класу. До того ж, Samsung пропонує цілих 7 років оновлень.

OnePlus 16 використовує процесор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 у поєднанні з до 16 ГБ оперативної пам'яті та сховищем UFS 4.1. Його новіший процесор та обсяг пам'яті можуть стати у нагоді для запуску вимогливих ігор, багатозадачності та інтенсивних робочих навантажень.

Акумулятор

Samsung Galaxy S26 Фото: sammobile.com

OnePlus 16 використовує кремнієво-вуглецевий акумулятор ємністю 9000 мАг, що підтримує дротову зарядку потужністю 100 Вт та бездротову зарядку потужністю 50 Вт. Смартфон також пропонує зворотну бездротову зарядку та байпасну зарядку.

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Samsung Galaxy S26 з його батареєю на 4300 мАг значно поступається конкуренту. Він підтримує дротову зарядку потужністю лише 25 Вт, бездротову зарядку потужністю 15 Вт та зворотну бездротову зарядку потужністю 4,5 Вт.

Камера

OnePlus 16 Фото: notebookcheck.net

Samsung Galaxy S26 поєднує основну камеру зі стабілізацією на 50 МП, телеоб'єктив на 10 МП з 3-кратним оптичним зумом, надширококутну камеру на 12 МП та фронтальну камеру на 12 МП. Він також підтримує запис відео 8K зі швидкістю 30 кадрів/с, а також функції 10-бітного HDR та HDR10+.

OnePlus 16 оснащений основною камерою на 200 МП з оптичною стабілізацією зображення, телеоб'єктивом на 50 МП з 3-кратним оптичним зумом та надширококутним об'єктивом на 50 МП. Спереду є фронтальна камера на 50 МП.

Вердикт

Samsung Galaxy S26 лідирує, коли йдеться про щоденну практичність та тривалу підтримку програмного забезпечення. З іншого боку OnePlus 16 отримав краще апаратне забезпечення камери, довговічніший акумулятор з швидшою зарядкою та потужніший процесор.

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