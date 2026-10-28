Какой Android-флагман лучше купить: Samsung Galaxy S26 против OnePlus 16 (фото)

Флагманские смартфоны OnePlus 16 и Samsung Galaxy S26 ориентированы на несколько разные типы пользователей. OnePlus делает акцент на максимальных аппаратных возможностях, тогда как Samsung предлагает более удобный и сбалансированный пользовательский опыт в целом.

Для тех, кто собирается приобрести флагманский смартфон на Android в 2026 году, эксперты портала Gizmochina сравнили Samsung Galaxy S26 и OnePlus 16 по ряду критериев.

Дизайн

OnePlus 16 Фото: Скриншот

OnePlus 16 имеет стеклянную переднюю панель, алюминиевую рамку и заднюю панель из стекла или армированного стеклопластика на выбор. Сертификация IP68/IP69K гарантирует надежную защиту от пыли и воды.

Samsung Galaxy S26 оснащен стеклом Gorilla Glass Victus 2 с рамкой Armor Aluminum 2 и защитой по стандарту IP68. Этот смартфон имеет более компактный корпус, поэтому им удобнее пользоваться одной рукой.

Дисплей

Samsung Galaxy S26 Фото: gsmarena.com

OnePlus 16 получил 6,78-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с частотой обновления 185 Гц, поддержкой Dolby Vision и HDR10+. Большой экран и высокая частота обновления делают его лучшим выбором для игр и просмотра динамичного контента.

Видео дня

В свою очередь, Samsung Galaxy S26 оснащен динамической AMOLED-панелью 2X, поддерживающей адаптивную частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 2600 нит. Этот дисплей обещает лучшую видимость под солнечными лучами на улице.

Производительность

OnePlus 16 Фото: androidplanet.nl

Samsung Galaxy S26 работает на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Exynos 2600, в зависимости от рынка. Оба чипсета обеспечивают производительность флагманского класса. Кроме того, Samsung предлагает целых 7 лет обновлений.

OnePlus 16 оснащен процессором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 в сочетании с оперативной памятью объёмом до 16 ГБ и хранилищем UFS 4.1. Его более новый процессор и объем памяти могут пригодиться для запуска требовательных игр, многозадачности и интенсивных рабочих нагрузок.

Аккумулятор

Samsung Galaxy S26 Фото: sammobile.com

OnePlus 16 оснащен кремниево-углеродным аккумулятором ёмкостью 9000 мАч, поддерживающим проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Смартфон также поддерживает обратную беспроводную зарядку и байпасную зарядку.

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Samsung Galaxy S26 с его аккумулятором емкостью 4300 мАч значительно уступает конкуренту. Он поддерживает проводную зарядку мощностью всего 25 Вт, беспроводную зарядку мощностью 15 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 4,5 Вт.

Камера

OnePlus 16 Фото: notebookcheck.net

Samsung Galaxy S26 оснащен основной камерой с стабилизацией на 50 МП, телеобъектив на 10 МП с 3-кратным оптическим зумом, сверхширокоугольную камеру на 12 МП и фронтальную камеру на 12 МП. Он также поддерживает запись видео в формате 8K со скоростью 30 кадров/с, а также функции 10-битного HDR и HDR10+.

OnePlus 16 получил основную камеру на 200 МП с оптической стабилизацией изображения, телеобъектив на 50 МП с 3-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольный объектив на 50 МП. Спереди расположена фронтальная камера на 50 МП.

Вердикт

Samsung Galaxy S26 лидирует, когда речь заходит о повседневной практичности и долгосрочной поддержке программного обеспечения. С другой стороны, OnePlus 16 получил более качественное аппаратное обеспечение камеры, более долговечный аккумулятор с более быстрой зарядкой и более мощный процессор.

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