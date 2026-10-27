Глобальные версии Xiaomi 18 Pro и Pro Max раскрыты до анонса: цены, цвета и батареи (фото)

Флагманы Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max недавно были представлены в Китае. Теперь европейский ритейлер раскрыл стоимость, цветовые варианты и ключевые характеристики этих смартфонов для ЕС.

Смартфоны Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max появились в объявлении итальянского магазина Epto. На это обратил внимание портал Android Treasure.

В Китае модели Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max предлагаются в черном, белом, розовом и синем цветах, тогда как европейская версия, по всей видимости, будет доступна только в чёрном, белом и бархатно-красном цветах. Примечательно, что красный цвет доступен только для версии Transparent Special Edition с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max Фото: Xiaomi

Согласно утечке, в Европе модели Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max будут оснащены аккумуляторами несколько меньшей емкости. Xiaomi 18 Pro оснащен батареей на 6000 мАч с проводной зарядкой мощностью 90 Вт, по сравнению с 7000 мАч и 100 Вт в Китае. Xiaomi 18 Pro Max получил аккумулятор емкостью 7050 мАч вместо 8500 мАч, однако сохранил зарядку мощностью 100 Вт. Epto обещает 66 и 70 часов автономной работы соответственно.

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Процессоры глобальных флагманов Xiaomi остались прежними. Xiaomi 18 Pro работает на базе Snapdragon 8 Elite Gen 6, а Xiaomi 18 Pro Max на базе Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Оба смартфона работают под управлением HyperOS 4

Цена Xiaomi 18 Pro:

12 ГБ/256 ГБ — 1398,90 евро.

12 ГБ/512 ГБ — 1591,90 евро.

Цена Xiaomi 18 Pro Max:

12 ГБ/512 ГБ — 1783,90 евро.

Напомним, что Motorola официально представила смартфон среднего класса Moto G47 Power на рынках Европы.

Фокус также сообщал, что Apple готовится к выпуску iPhone 18e, ключевые характеристики которого уже просочились в сеть.