Бюджетный iPhone 18e рассекречен до анонса: что о нем известно (фото)

Компания Apple готовится к выпуску iPhone 18e, который станет самой доступной моделью в линейке iPhone 18.

Предполагаемые ключевые характеристики Apple iPhone 18e уже просочились в сеть, отмечает Gizmochina со ссылкой на авторитетного инсайдера.

По данным инсайдера, iPhone 18e будет работать на базе 2-нм процессора A20, тогда как его предшественник использовал 3-нм чип A19. Смартфон, скорее всего, будет иметь только одну заднюю камеру на 48 МП, как и iPhone 17e. В то же время фронтальная камера может быть улучшена до 24 МП.

Также сообщается, что iPhone 18e получит 6,12-дюймовый LTPS OLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц. Он не намного больше, чем 6,1-дюймовый дисплей iPhone 17e.

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Ожидается, что iPhone 18e выйдет в 2027 году, однако точная дата выхода пока не разглашается. Стоит также учитывать, что Apple официально не подтвердила указанные характеристики.

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Напомним, специалисты iFixit разобрали складной iPhone Duo и оценили ремонтопригодность смартфона.

Фокус также сообщал, что изображение базовой модели iPhone 18 недавно впервые появилось в сети.