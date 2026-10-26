Почему ломается экран iPhone Duo: эксперты нашли причину дефекта (видео)

Специалисты iFixit разобрали складной iPhone Duo и выставили ему 5 баллов из 10 за ремонтопригодность. Эксперты нашли вероятную причину поломки гибкого дисплея.

Компьютерная томография показала точку перегрузки, угрожающую экрану, демонстрирует iFixit.

Почему трескается внутренний экран

В первые дни продаж владельцы пожаловались на поломку экрана вдоль линии сгиба: при раскрытии раздавался хруст, а на матрице загоралась полоса битых пикселей.

Специалисты просветили шарнир на томографе и нашли уязвимость. Ровно в месте излома выступает центральная ось металлического шарнира, рядом с которой проходит шлейф и край батареи. При складывании эта грань может упираться в панель изнутри, создавая избыточное давление на OLED-слой. Официальная замена внутреннего дисплея без страховки стоит 999 долларов — почти вдвое дороже экранов конкурентов от Google (568 долларов) и Samsung (579 долларов).

Видео дня

Внутренний 7,6-дюймовый дисплей закрыт съемным матовым полимерным слоем с нанотекстурой. Микроскопические неровности рассеивают свет, прячут складку и маскируют царапины от ногтей. Эту защитную пленку можно заменить отдельно в сервисе Apple всего за 49 долларов (или за 19 долларов по страховке AppleCare), не меняя экран целиком.

Разбор iPhone Duo от iFixit

Матовая пленка и испытание песком

Внутренний 7,6-дюймовый дисплей закрыт съемным матовым полимерным слоем с нанотекстурой. Микроскопические неровности рассеивают свет, прячут складку и маскируют царапины от ногтей. Эту защитную пленку можно заменить отдельно в сервисе Apple всего за $49 (или за $19 по страховке AppleCare), не меняя экран целиком.

Заявленную защиту от пыли IP68 проверили светящимся порошком. Внутрь корпуса и плат пыль почти не попала, но шестеренки и пружины шарнира забились частицами и начали неприятно хрустеть. Брать аппарат на пляж эксперты не советуют.

Что порадовало внутри корпуса

Несмотря на толщину всего 5,2 мм в раскрытом виде, инженеры применили удачные решения:

Простой демонтаж внешнего дисплея: Экран снимается без повреждений, а пластиковая рамка не трескается, как это случалось при разборке iPhone 18 Pro.

Экран снимается без повреждений, а пластиковая рамка не трескается, как это случалось при разборке iPhone 18 Pro. Удобная замена батарей: Два аккумулятора (11,56 Вт·ч и 7,5 Вт·ч) посажены на специальный электросостав: при подаче тока 12 В клей теряет хватку за 90 секунд, позволяя легко вынуть ячейки.

Два аккумулятора (11,56 Вт·ч и 7,5 Вт·ч) посажены на специальный электросостав: при подаче тока 12 В клей теряет хватку за 90 секунд, позволяя легко вынуть ячейки. Однослойная материнская плата: Плату сделали плоской, а не двухслойной, вынеся часть элементов на отдельную вспомогательную плату. Разъем USB Type-C теперь меняется быстро и без разбора половины телефона.

В итоге iPhone Duo назвали самым ремонтопригодным складным смартфоном среди аналогов первого поколения, но подчеркнули: починить гибкий экран в случае поломки будет крайне сложно и дорого.

Ранее сообщалось, что iPad mini с OLED-экраном на 8,5 дюйма уже здесь. Планшету увеличили экран, установили OLED-матрицу и топовый чип A20 Pro. Также появилась защита от воды IP67.

Также Фокус писал про все проблемы iPhone Duo, среди которых выделяются складка, ломающийся дисплей и оптимизация приложений.