iPad mini с OLED-экраном на 8,5 дюйма уже здесь: что нового в компактном планшете Apple

Apple обновила iPad mini. Планшету увеличили экран до 8,5 дюйма, установили OLED-матрицу и топовый чип A20 Pro. Также появилась защита от воды IP67.

Предзаказы стартуют 28 октября, а в магазинах новинка появится 6 ноября по цене от $699, сообщает MacRumors.

Яркий OLED-экран и звук через экран

Вместо IPS-панели в iPad mini поставили 8,5-дюймовый OLED-дисплей. Пиковая яркость выросла более чем вдвое, в числе плюсов — глубокий черный и насыщенные цвета. Также доступна версия с матовой нанотекстурой, устраняющей блики. Корпус сделали тоньше и легче.

С торцов убрали привычные отверстия под динамики. Технология Acoustic Display обеспечивает воспроизведение звука прямо от поверхности экрана с помощью виброприводов. Селфи-камеру сдвинули на широкую грань корпуса — так удобнее общаться по видеосвязи в горизонтальной ориентации.

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Процессор, защита и дата выхода

Используется мощный чип Apple A20 Pro — такой же, как в iPhone 18 Pro. Фирменный модуль связи N1 обеспечивает поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Корпус впервые получил спецификацию IP67, так что планшет переживет кратковременное погружение в воду.

Новый iPad mini с OLED-дисплеем

Цена:

Apple iPad mini (OLED) — от $699 в США. Предварительные заказы откроются в среду, 28 октября, а продажи начнутся 6 ноября.

Плюсы и минусы iPad mini OLED

Ключевые апгрейды выглядят существенными, особенно по части железа и экрана. Процессор мощнейший, так что получился сильный игровой девайс. Цена, к сожалению, выросла по сравнению с прошлым поколением. Еще один важный минус — прежние 60 Гц в дисплее вместо 120.

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