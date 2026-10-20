Недорогой планшет Xiaomi с аккумулятором на 9820 мАч: что известно о Redmi Pad 3

Компания Xiaomi готовится представить бюджетный планшет Redmi Pad 3, который станет преемником Redmi Pad 2.

Xiaomi Redmi Pad 3 может получить значительное улучшение аккумулятора и до 8 ГБ оперативной памяти. Об этом пишет Notebookcheck со ссылкой на несколько сертификационных ресурсов.

Согласно утечкам, Redmi Pad 3 будет оснащен аккумулятором емкостью 9820 мАч. Для сравнения, в прошлогодней модели Redmi Pad 2 использовалась батарея на 9000 мАч.

Redmi Pad 2 Фото: gsmarena.com

Также сообщается, что Redmi Pad 3 можно будет приобрести в конфигурациях 4 ГБ/128 ГБ, 6 ГБ/128 ГБ или 8 ГБ/256 ГБ. По мнению экспертов, 4 ГБ оперативной памяти в базовой версии, вероятно, будут проблематичными для тех, кто любит одновременно запускать несколько программ, тогда как 8 ГБ должно быть достаточно для хорошей работы бюджетного планшета.

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Кроме того, утечки указывают на поддержку 4G и защиту по стандарту IP52. Цена и другие характеристики Redmi Pad 3 пока не разглашаются.

Напомним, ранее компания Xiaomi официально анонсировала флагманский планшет Pad 9 Pro Max на базе чипсета Xring O3.

Фокус также сообщал, что Lenovo выпустила планшет Yoga Tab Plus Gen 2 с клавиатурой и стилусом.