Недорогий планшет Xiaomi з акумулятором на 9820 мАг: що відомо про Redmi Pad 3

Компанія Xiaomi готується представити бюджетний планшет Redmi Pad 3, який стане наступником Redmi Pad 2.

Xiaomi Redmi Pad 3 може отримати значне оновлення акумулятора та до 8 ГБ оперативної пам'яті. Про це пише Notebookcheck з посиланням на кілька сертифікаційних ресурсів.

Згідно з витоками, Redmi Pad 3 буде оснащений акумулятором ємністю 9820 мАг. Для порівняння, торішній Redmi Pad 2 використовував батарею на 9000 мАг.

Redmi Pad 2 Фото: gsmarena.com

Також повідомляється, що Redmi Pad 3 можна буде купити у конфігураціях 4 ГБ/128 ГБ, 6 ГБ/128 ГБ або 8 ГБ/256 ГБ. На думку експертів, 4 ГБ оперативної пам'яті в базовій версії, ймовірно, будуть проблемними для тих, хто любить одночасно запускати кілька програм, тоді як 8 ГБ має бути достатньо для хорошої роботи бюджетного планшета.

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Окрім того, витоки вказують на підключення 4G та захист за стандартом IP52. Ціна та інші характеристики Redmi Pad 3 поки не розголошуються.

Нагадаємо, раніше Xiaomi офіційно анонсувала флагманський планшет Pad 9 Pro Max на базі чипсета Xring O3.

Фокус також повідомляв, що Lenovo випустила планшет Yoga Tab Plus Gen 2 з клавіатурою та стилусом.