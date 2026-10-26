iPad mini з OLED-екраном розміром 8,5 дюйма вже тут: що нового в компактному планшеті Apple

Apple оновила iPad mini. Екран планшета збільшили до 8,5 дюйма, встановили OLED-матрицю та топовий чіп A20 Pro. Також з’явився захист від води за стандартом IP67.

Попередні замовлення розпочнуться 28 жовтня, а в магазинах новинка з’явиться 6 листопада за ціною від 699 доларів, повідомляє MacRumors.

Яскравий OLED-екран та звук через екран

Замість IPS-панелі в iPad mini встановлено 8,5-дюймовий OLED-дисплей. Пікова яскравість зросла більш ніж удвічі, серед переваг — глибокий чорний колір і насичені кольори. Також доступна версія з матовою нанотекстурою, що усуває відблиски. Корпус зробили тоншим і легшим.

З торців прибрали звичні отвори для динаміків. Технологія Acoustic Display забезпечує відтворення звуку безпосередньо з поверхні екрана за допомогою віброприводів. Селфі-камеру перемістили на широку грань корпусу — так зручніше спілкуватися по відеозв'язку в горизонтальній орієнтації.

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Процесор, захист та дата виходу

У пристрої використовується потужний чіп Apple A20 Pro — такий самий, як у iPhone 18 Pro. Фірмовий модуль зв'язку N1 забезпечує підтримку Wi-Fi 7 і Bluetooth 6. Корпус вперше отримав захист за стандартом IP67, тож планшет витримає короткочасне занурення у воду.

Новий iPad mini з OLED-дисплеєм

Ціна:

Apple iPad mini (OLED) — від 699 доларів у США. Попередні замовлення розпочнуться в середу, 28 жовтня, а продаж — 6 листопада.

Переваги та недоліки iPad mini з OLED-дисплеєм

Основні оновлення видаються суттєвими, особливо щодо апаратної частини та екрану. Процесор надзвичайно потужний, тож вийшов вдалий ігровий пристрій. Ціна, на жаль, зросла порівняно з попереднім поколінням. Ще один важливий мінус — як і раніше, частота оновлення екрану становить 60 Гц замість 120.

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