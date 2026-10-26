Чому ламається екран iPhone Duo: експерти з"ясували причину дефекту (відео)

Фахівці iFixit розібрали складаний iPhone Duo та оцінили його на 5 балів із 10 за ремонтопридатність. Експерти виявили ймовірну причину поломки гнучкого дисплея.

Комп'ютерна томографія виявила точку перевантаження, яка становить загрозу для екрана, — демонструє iFixit.

Чому тріскається внутрішній екран

У перші дні продажів власники поскаржилися на поломку екрана вздовж лінії згину: під час розгортання лунав хрускіт, а на матриці з’являлася смуга пошкоджених пікселів.

Фахівці просканували шарнір на томографі та виявили вразливість. Саме в місці зламу виступає центральна вісь металевого шарніра, поруч з якою проходить шлейф і край батареї. Під час складання ця грань може впиратися в панель зсередини, створюючи надмірний тиск на OLED-шар. Офіційна заміна внутрішнього дисплея без страховки коштує 999 доларів — майже вдвічі дорожче, ніж екрани конкурентів від Google (568 доларів) і Samsung (579 доларів).

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Внутрішній 7,6-дюймовий дисплей захищений знімним матовим полімерним шаром із нанотекстурою. Мікроскопічні нерівності розсіюють світло, приховують згин та маскують подряпини від нігтів. Цю захисну плівку можна замінити окремо в сервісному центрі Apple всього за 49 доларів (або за 19 доларів за страховкою AppleCare), не замінюючи екран повністю.

Розбір iPhone Duo від iFixit

Матова плівка та випробування піском

Внутрішній 7,6-дюймовий дисплей покритий знімним матовим полімерним шаром із нанотекстурою. Мікроскопічні нерівності розсіюють світло, приховують згин та маскують подряпини від нігтів. Цю захисну плівку можна замінити окремо в сервісному центрі Apple всього за $49 (або за $19 за страховкою AppleCare), не замінюючи екран повністю.

Заявлений захист від пилу за стандартом IP68 перевірили за допомогою світлового порошку. Усередину корпусу та плат пил майже не потрапив, але шестерні та пружини шарніра забилися частинками й почали неприємно хрустіти. Експерти не радять брати пристрій на пляж.

Що сподобалося всередині корпусу

Незважаючи на товщину всього 5,2 мм у розкладеному стані, інженери застосували вдалі рішення:

Простий демонтаж зовнішнього дисплея: екран знімається без пошкоджень, а пластикова рамка не тріскається, як це траплялося під час розбирання iPhone 18 Pro.

екран знімається без пошкоджень, а пластикова рамка не тріскається, як це траплялося під час розбирання iPhone 18 Pro. Зручна заміна акумуляторів: Два акумулятори (11,56 Вт·год і 7,5 Вт·год) закріплені на спеціальному електрокомпозиті: при подачі струму 12 В клей втрачає зчеплення за 90 секунд, що дозволяє легко вийняти елементи.

Два акумулятори (11,56 Вт·год і 7,5 Вт·год) закріплені на спеціальному електрокомпозиті: при подачі струму 12 В клей втрачає зчеплення за 90 секунд, що дозволяє легко вийняти елементи. Одношарова материнська плата: Плату зробили плоскою, а не двошаровою, винісши частину елементів на окрему допоміжну плату. Роз’єм USB Type-C тепер замінюється швидко і без розбирання половини телефону.

У підсумку iPhone Duo визнали найпридатнішим для ремонту складаним смартфоном серед аналогів першого покоління, але наголосили: відремонтувати гнучкий екран у разі поломки буде вкрай складно й дорого.

Раніше повідомлялося, що iPad mini з OLED-екраном розміром 8,5 дюйма вже вийшов. У планшета збільшили екран, встановили OLED-матрицю та топовий чіп A20 Pro. Також з’явився захист від води за стандартом IP67.

Також Фокус писав про всі проблеми iPhone Duo, серед яких особливо виділяються згин, дисплей, що ламається, та оптимізація додатків.