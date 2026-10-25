Усі проблеми iPhone Duo: складка, дисплей, оптимізація додатків (фото, відео)

Після початку продажів iPhone Duo за ціною від 2000 доларів з’явилося чимало компромісів. Фокус зібрав основні нюанси та пояснив, що це означає для тих, хто цікавиться цією новинкою.

Перші покупці та тестувальники зіткнулися з несправностями гнучкого дисплея, вразливістю шарніра та недопрацьованими сторонніми додатками. Але чи справді все так погано? Розбираємося в деталях.

Поломки дисплея у перші години та випробування на міцність

Через добу після виходу на ринок деякі власники почали публікувати в мережі фотографії тріснутих внутрішніх екранів. Пошкодження виглядають однаково: уздовж лінії згину шарніра з’являється смуга пошкоджених пікселів або суцільна тріщина. Один із покупців в Австралії повідомив, що екран хруснув і розколовся навпіл прямо під час демонстрації другу — телефон встигли відкрити менше 20 разів за шість годин. У магазині пристрій замінили за гарантією. До речі, офіційний негарантійний ремонт внутрішнього дисплея коштує $999.

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Поки що важко сказати, наскільки поширена ця проблема насправді — головне, що це гарантійний випадок і телефон замінять, якщо щось піде не так під час нормальної експлуатації.

Дефект дисплея iPhone Duo Фото: gizmochina.com Дефект дисплея iPhone Duo Фото: gizmochina.com

Міцність новинки перевірив блогер Зак Нельсон на каналі JerryRigEverything. У екстремальному тесті з піском і ґрунтом дрібні частинки забилися всередину титанового шарніра, після чого половинки перестали щільно прилягати одна до одної навіть за допомогою магнітів. Під час спроби вигнути розкладений корпус у зворотному напрямку рамка вціліла, але гнучка матриця вкрилася зеленими смугами та повністю перестала реагувати на дотики. Конкурент Samsung Galaxy Z Fold 8 цей самий тест витримує без пошкодження екрана, що вказує на необхідність доопрацювання конструкції з боку Apple.

iPhone Duo: випробування на міцність

Складка по центру та переваги нанотекстури

Внутрішній екран має матове покриття з нанотекстурою. Це рішення дещо знижує насиченість кольорів, але зате ефективно маскує не лише відблиски ламп, а й дрібні подряпини, які неминуче з’являються на пластиковому шарі складаних панелей. У будь-якому разі, пошкодження не помітні, коли користуєшся увімкненим екраном.

iPhone Duo "з коробки" дійсно майже не має згину посередині дисплея. Але, як виявилося, це не надовго (що загалом є нормальним для будь-яких складаних смартфонів). Як показав тест команди Mediastorm, після 500 ручних складання згин стає помітнішим під кутом, а після 10 000 машинних згинань поглиблюється ще сильніше через природну втому матеріалів.

У повсякденному житті під час користування вона майже не заважає. Але варто знати, що вже через тиждень складка може помітно поглибитися, про що також повідомив оглядач Rozetked.

Складка на iPhone Duo через тиждень Фото: Telegram

Нюанси, пов’язані з програмним забезпеченням та оптимізацією

Техноблогери MrWhosetheboss та Channel Ramble звернули увагу на те, що багато програм не готові до роботи зі складним екраном. Вбудоване програмне забезпечення, зокрема браузер Safari та "читалка" Apple, вже адаптовано, а ось багато популярних сторонніх сервісів можуть неприємно здивувати, якщо розкласти складаний екран. Наприклад,

Google Документи та Таблиці: додаток не адаптує макет до широкого екрану, а просто запускає мобільну версію, що ускладнює роботу з текстом;

додаток не адаптує макет до широкого екрану, а просто запускає мобільну версію, що ускладнює роботу з текстом; Discord, Clash Royale та інші вертикальні ігри: теж запускаються у вигляді мобільної версії. Можна збільшити вікно або перевернути гаджет, але поки що площа екрану використовується неправильно.

теж запускаються у вигляді мобільної версії. Можна збільшити вікно або перевернути гаджет, але поки що площа екрану використовується неправильно. Обмежений спліт-скрін: на відміну від iPad, поділ екрана між двома додатками працює лише у співвідношенні 50/50 без можливості змістити межу пальцем.

Google Docs поки що не оптимізовано для iPhone Duo Фото: YouTube

Інші обмеження порівняно з iPhone 18 Pro

Обираючи складаний флагман за 2000 доларів замість iPhone 18 Pro або Pro Max, ви втрачаєте в таких аспектах:

Відмова від Face ID: функції розпізнавання обличчя немає ані всередині, ані зовні. Розблокування відбувається лише за допомогою сканера Touch ID у бічній кнопці. Датчик вимагає не короткого дотику, а утримання пальця, працює з перебоями, і до нього не так просто дотягнутися лівою рукою, оскільки невеликий екран занадто широкий.

функції розпізнавання обличчя немає ані всередині, ані зовні. Розблокування відбувається лише за допомогою сканера Touch ID у бічній кнопці. Датчик вимагає не короткого дотику, а утримання пальця, працює з перебоями, і до нього не так просто дотягнутися лівою рукою, оскільки невеликий екран занадто широкий. Відсутність телефото: у телефоні немає окремого зум-об'єктива. Максимальне наближення у відео обмежене скромним цифровим 6x, а для портретних кадрів доводиться підходити занадто близько або втрачати якість через цифрове наближення.

у телефоні немає окремого зум-об'єктива. Максимальне наближення у відео обмежене скромним цифровим 6x, а для портретних кадрів доводиться підходити занадто близько або втрачати якість через цифрове наближення. Слабка внутрішня фронтальна камера: селфі-камера під екраном знімає з роздільною здатністю 4 Мп і видає мильну картинку, придатну лише для дзвінків через FaceTime. Зате можна скласти смартфон і зняти себе на основну 48-Мп камеру, використовуючи зовнішній екран як видошукач.

селфі-камера під екраном знімає з роздільною здатністю 4 Мп і видає мильну картинку, придатну лише для дзвінків через FaceTime. Зате можна скласти смартфон і зняти себе на основну 48-Мп камеру, використовуючи зовнішній екран як видошукач. Менший розмір основного фотомодуля та нагрівання: головний фотосенсор на третину менший, ніж у iPhone 18 Pro, і не має змінної діафрагми. Він знімає все ще досить добре, але трохи поступається "прошці". У закритому стані корпус на 30% товстіший за звичайний смартфон, а зменшена випарна камера повільніше відводить тепло від чіпа A20 Pro під час тривалих навантажень.

iPhone 18 Pro проти iPhone Duo (ілюстративне фото) Фото: Future

Висновок автора

Попри всі компроміси, не можна сказати, що iPhone Duo — поганий пристрій. Будь-який гаджет першого покоління в багатьох аспектах може бути не настільки досконалим, як конкуренти того ж класу. Існує думка, що iPhone Duo — на даний момент модель скоріше для ентузіастів, а iPhone 18 Pro/Pro Max — більш прагматичний вибір для більшості. Я схильний з цим погодитися. Зачекати до виходу iPhone Duo 2 або 3 може бути розумною ідеєю — ці пристрої будуть у багатьох аспектах доопрацьовані з урахуванням актуальних відгуків користувачів.

Але навіть попри це, програмне забезпечення для складаного екрану вже зараз поступово оптимізуватимуть. А апаратні проблеми, навіть якщо вони й існують, поки що не видаються надто поширеними. Якщо ви все ж придивляєтеся до iPhone Duo, але сумніваєтеся в його надійності, обов’язково варто оформити підписку AppleCare+ для продовження гарантії. До того ж очевидно, що це досить крихкий і дорогий гаджет, який вимагає дбайливого поводження.

Також Фокус писав про топ-5 складаних смартфонів 2026 року від Apple, Honor, Samsung та Pixel.