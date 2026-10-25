Все проблемы iPhone Duo: складка, ломающийся дисплей, оптимизация приложений (фото, видео)

После старт продаж iPhone Duo по цене от $2000 нашлось немало компромиссов. Фокус собрал главные нюансы и пояснил, что это значит для заинтересованных в новинке.

Первые покупатели и тестировщики столкнулись с поломками гибкого дисплея, уязвимостью шарнира и недоработанными сторонними приложениями. Но так ли все плохо на самом деле? Разбираемся в деталях.

Поломки дисплея в первые часы и тест на прочность

Спустя сутки после релиза некоторые владельцы начали публиковать в сети фотографии треснувших внутренних экранов. Повреждения выглядят одинаково: вдоль линии сгиба шарнира появляется полоса битых пикселей или сплошная трещина. Один из покупателей в Австралии сообщил, что экран хрустнул и раскололся пополам прямо во время демонстрации другу — телефон успели открыть менее 20 раз за шесть часов. В магазине устройство заменили по гарантии. К слову, официальный негарантийный ремонт внутреннего дисплея стоит $999.

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Пока сложно сказать, насколько такая проблема реально распространена — главное, что это гарантийный случай и телефон заменят, если что-то пойдет не так при нормальной эксплуатации.

Дефект дисплея iPhone Duo Фото: gizmochina.com Дефект дисплея iPhone Duo Фото: gizmochina.com

Прочность новинки проверил блогер Зак Нельсон на канале JerryRigEverything. В экстремальном тесте с песком и грунтом мелкие частицы забились внутрь титанового шарнира, после чего половинки перестали плотно прилегать друг к другу даже при помощи магнитов. При попытке выгнуть раскрытый корпус в обратную сторону рамка уцелела, но гибкая матрица покрылась зелеными полосами и полностью перестала реагировать на касания. Конкурент Samsung Galaxy Z Fold 8 этот же тест переносит без разрушения экрана, что указывает на необходимость доработки конструкции со стороны Apple.

iPhone Duo: тест на прочность

Складка по центру и плюсы нанотекстуры

Внутренний экран получил матовое покрытие с нанотекстурой. Это решение несколько снижает насыщенность цветов, но зато оно эффективно маскирует не только отражения ламп, но и мелкие царапины, которые неизбежно собирает пластиковый слой складных панелей. Во всяком случае, повреждения не видны, когда пользуешься включенным экраном.

iPhone Duo из коробки действительно почти не имеет складки посередине дисплея. Но как оказалось, это ненадолго (что в целом нормально для любых складных смартфонов). Как показал тест команды Mediastorm, после 500 ручных складываний складка становится заметнее под углом, а после 10 000 машинных сгибаний углубляется еще сильнее из-за естественной усталости материалов.

В повседневной жизни во время пользования она почти не мешает. Но стоит знать, что уже через неделю складка может заметно углубиться, о чем также сообщил обозреватель Rozetked.

Складка на iPhone Duo спуcтя неделю Фото: Telegram

Нюансы с софтом и оптимизацией

Техноблогеры MrWhosetheboss и Channel Ramble обратили внимание на неготовность многих программ к складному экрану. Встроенное ПО, включая браузер Safari и "читалку" Apple, уже адаптированы, а вот многие популярные сторонние сервисы могут неприятно удивить, если развернуть складной экран. Например,

Google Документы и Таблицы: приложение не перестраивает верстку под широкий экран, а просто запускает мобильную версию, делая работу с текстом неудобной;

приложение не перестраивает верстку под широкий экран, а просто запускает мобильную версию, делая работу с текстом неудобной; Discord, Clash Royale и другие вертикальные игры: тоже запускаются в виде телефонной версии. Можно увеличить окно или перевернуть гаджет, но пока что площадь матрицы задействуется неправильно.

тоже запускаются в виде телефонной версии. Можно увеличить окно или перевернуть гаджет, но пока что площадь матрицы задействуется неправильно. Ограниченный сплит-скрин: в отличие от iPad, разделение экрана между двумя приложениями работает только в пропорции 50/50 без возможности сдвинуть границу пальцем.

Google Docs пока не оптимизированы для iPhone Duo Фото: YouTube

Другие ограничения по сравнению с iPhone 18 Pro

Выбирая складной флагман за $2000 вместо iPhone 18 Pro или Pro Max, вы теряете в следующих аспектах:

Отказ от Face ID: распознавания лица нет ни внутри, ни снаружи. Разблокировка происходит только через сканер Touch ID в боковой кнопке. Датчик требует не короткого касания, а удержания пальца, работает со сбоями и до него не так просто дотянуться левой рукой, потому что малый экран слишком широкий.

распознавания лица нет ни внутри, ни снаружи. Разблокировка происходит только через сканер Touch ID в боковой кнопке. Датчик требует не короткого касания, а удержания пальца, работает со сбоями и до него не так просто дотянуться левой рукой, потому что малый экран слишком широкий. Отсутствие телефото: в телефоне нет отдельного зум-объектива. Максимальное приближение в видео ограничено скромным цифровым 6x, а для портретных кадров приходится подходить слишком близко, либо терять в качестве из-за цифрового приближения.

в телефоне нет отдельного зум-объектива. Максимальное приближение в видео ограничено скромным цифровым 6x, а для портретных кадров приходится подходить слишком близко, либо терять в качестве из-за цифрового приближения. Слабая внутренняя фронталка: селфи-камера под экраном снимает в разрешении 4 Мп и выдает мыльную картинку, пригодную только для звонков по FaceTime. Зато можно сложить смартфон и снять себя на основную 48-Мп камеру, используя внешний экран как видоискатель.

селфи-камера под экраном снимает в разрешении 4 Мп и выдает мыльную картинку, пригодную только для звонков по FaceTime. Зато можно сложить смартфон и снять себя на основную 48-Мп камеру, используя внешний экран как видоискатель. Меньший размер основного фотомодуля и нагрев: главный фотосенсор на треть меньше, чем в iPhone 18 Pro, и лишен переменной диафрагмы. Он снимает все еще достаточно хорошо, но слегка уступает "прошке". В закрытом виде корпус толще обычного смартфона на 30%, а уменьшенная испарительная камера медленнее отводит тепло от чипа A20 Pro при длительных нагрузках.

iPhone 18 Pro против iPhone Duo (иллюстративное фото) Фото: Future

Вердикт автора

Несмотря на все компромиссы, нельзя сказать, что iPhone Duo — плохой девайс. Любое устройство первого поколения во многих моментах может быть не столь отполированным, как конкуренты того же класса. Есть мнение, что iPhone Duo — в данный момент модель скорее для энтузиастов, и iPhone 18 Pro/Pro Max — более прагматичный выбор для большинства. Я склонен с этим согласиться. Подождать до выхода iPhone Duo 2 или 3 может быть разумной идеей — эти устройства будут во многом доработаны с учетом актуальной обратной связи.

Но даже так, софт для складного экрана будут постепенно оптимизировать уже сейчас. А аппаратные проблемы, даже если и присутствуют, пока не выглядят слишком массовыми. Если вы все же присматриваете себе iPhone Duo, но сомневаетесь в надежности, обязательно стоит оформлять подписку AppleCare+ для продления гарантии. Вдобавок очевидно, что это достаточно хрупкий и дорогой гаджет, который требует бережного обращения.

Также Фокус писал про топ-5 складных смартфонов 2026 года от Apple, Honor, Samsung и Pixel.