Бюджетний iPhone 18e розсекречений до анонсу: що про нього відомо (фото)

Компанія Apple готується до випуску iPhone 18e, який стане найбільш доступною моделлю у лінійці iPhone 18.

Ймовірні ключові характеристики Apple iPhone 18e вже просочились в мережу, зазначає Gizmochina з посиланням на авторитетного інсайдера.

За даними інформатора, iPhone 18e працюватиме на базі 2-нм процесора A20, тоді як йогопопередник використовував 3-нм чип A19. Смартфон, скоріш за все, матиме лише одну задню камеру на 48 МП, як і iPhone 17e. Водночас фронтальна камера може бути покращена до 24 МП.

Також повідомляється, що iPhone 18e отримає 6,12-дюймовий LTPS OLED-дисплей з частотою оновлення 60 Гц. Він не набагато більший за 6,1-дюймовий дисплей iPhone 17e.

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Очікується, що iPhone 18e вийде у 2027 році, однак точна дата виходу поки не розголошується. Варто також враховувати, що Apple офіційно не підтвердила згадані характеристики.

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Нагадаємо, фахівці iFixit розібрали складаний iPhone Duo, оцінивши ремонтопридатність смартфона.

Фокус також повідомляв, що зображення базового iPhone 18 нещодавно вперше з’явилося в мережі.