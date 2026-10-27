Глобальні Xiaomi 18 Pro та Pro Max розсекречені до анонсу: ціни, кольори та батареї (фото)

Флагмани Xiaomi 18 Pro та 18 Pro Max нещодавно були представлені у Китаї. Тепер європейський ритейлер розкрив вартість, кольори та ключові характеристики цих смартфонів для ЄС.

Смартфони Xiaomi 18 Pro та 18 Pro Max з'явились в оголошенні італійського магазину Epto. На це звернув увагу портал Android Treasure.

У Китаї Xiaomi 18 Pro та 18 Pro Max пропонуються у чорному, білому, рожевому та синьому кольорах, тоді як європейська версія, схоже, отримає лише чорний, білий та оксамитово-червоний варіанти. Примітно, що червоний колір доступний лише для версії Transparent Special Edition з 16 ГБ оперативної пам’яті та 1 ТБ вбудованої пам’яті.

Xiaomi 18 Pro та Xiaomi 18 Pro Max Фото: Xiaomi

Витік також свідчить, що у Європі Xiaomi 18 Pro та 18 Pro Max матимуть дещо менші акумулятори. Xiaomi 18 Pro оснащений батареєю на 6000 мАг з дротовою зарядкою потужністю 90 Вт, порівняно з 7000 мАг та 100 Вт у Китаї. Xiaomi18 Pro Max отримав акумулятор ємністю 7050 мАг замість 8500 мАг, однак зберіг зарядку потужністю 100 Вт. Epto обіцяє 66 та 70 годин автономної відповідно.

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Процесори глобальних флагманів Xiaomi залишились незмінними. Xiaomi 18 Pro працює на базі Snapdragon 8 Elite Gen 6 на 18 Pro, тоді як Xiaomi 18 Pro Max використовує Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Обидва смартфони під управлінням HyperOS 4

Ціна Xiaomi 18 Pro:

12 ГБ/256 ГБ — 1398,90 євро.

12 ГБ/512 ГБ — 1591,90 євро.

Ціна Xiaomi 18 Pro Max:

12 ГБ/512 ГБ — 1783,90 євро.

Нагадаємо, Motorola офіційно представила смартфон середнього класу Moto G47 Power на ринках Європи.

Фокус також повідомляв, що Apple готується до випуску iPhone 18e, ключові характеристики якого вже витекли в мережу.