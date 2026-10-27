Недорогий смартфон Motorola вже у Європі: три дні роботи від батареї та камера на 108 МП (фото)

Компанія Motorola офіційно представила свій смартфон середнього класу Moto G47 Power на ринках Європи.

Основною перевагою Motorola Moto G47 Power стало співвідношення ціни та характеристик. Смартфон вже з’явився в офіційних європейських магазинах Motorola.

Moto G47 Power оснащений акумулятором ємністю 7000 мАг. Він підтримує зарядку через USB-C потужністю до 30 Вт, а також може слугувати повербанком для інших гаджетів, забезпечуючи вихідну потужність до 6 Вт. Motorola обіцяє 78 годин роботи від батареї, тобто понад три дні.

Motorola Moto G47 Power Фото: Motorola

Більший акумулятор робить Moto G47 Power трохи товщим і важчим, ніж базовий Moto G47. Він має товщину 8,89 мм та важить 215 г. Корпус смартфона захищений лише за стандартом IP64, тож не є повністю водонепроникним.

Видео дня

Moto G47 Power працює на базі процесора MediaTek Dimensity 6300 у поєднанні з 4 ГБ оперативної пам'яті. Дисплей телефона має діагональ 6,67-дюймів, частоту оновлення 120 Гц та роздільну здатність 1604 x 720 пікселів.

Кольори Motorola Moto G47 Power у Європі Фото: Motorola

Новинка отримала основну камеру на 108 МП, додатковий сенсор на 2 МП та фронтальну камеру на 8 МП. Інші характеристики Moto G47 Power включають 3,5-мм роз'єм для навушників, слот для карт microSD, сканер відбитків пальців на бічній панелі, GPS, NFC та два слоти для Nano-SIM.

Опитування Які пристрої ви найчастіше підключаєте до зарядної станції? Опитування відкрите до Смартфони, планшети, смартгодинники Ноутбуки та маршрутизатори Побутову техніку (холодильник, мікрохвильову піч, чайник) Освітлювальні прилади Інше Голосувати

На території Європи Moto G47 Power пропонується у кольорах Pantone Capri, Pantone Nautical Blue та Pantone Impenetrable. В Україні смартфон очікується орієнтовно наприкінці листопада або на початку грудня 2026 року.

Ціна Moto G47 Power у ЄС — 339 євро.

Ціна Moto G47 Power у Великій Британії — 299 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, Apple готується до випуску iPhone 18e, який стане найбільш доступною моделлю у лінійці iPhone 18.

Фокус також повідомляв, що в мережі з’явились ймовірні характеристики середньобюджетного Realme 17 Pro+.