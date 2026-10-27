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Недорогий смартфон Motorola вже у Європі: три дні роботи від батареї та камера на 108 МП (фото)

Телефон Motorola Moto G47 5G
Moto G47 5G | Фото: Скриншот

Компанія Motorola офіційно представила свій смартфон середнього класу Moto G47 Power на ринках Європи.

Основною перевагою Motorola Moto G47 Power стало співвідношення ціни та характеристик. Смартфон вже з’явився в офіційних європейських магазинах Motorola.

Moto G47 Power оснащений акумулятором ємністю 7000 мАг. Він підтримує зарядку через USB-C потужністю до 30 Вт, а також може слугувати повербанком для інших гаджетів, забезпечуючи вихідну потужність до 6 Вт. Motorola обіцяє 78 годин роботи від батареї, тобто понад три дні.

Смратфон Motorola Moto G47 Power
Motorola Moto G47 Power
Фото: Motorola

Більший акумулятор робить Moto G47 Power трохи товщим і важчим, ніж базовий Moto G47. Він має товщину 8,89 мм та важить 215 г. Корпус смартфона захищений лише за стандартом IP64, тож не є повністю водонепроникним.

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Moto G47 Power працює на базі процесора MediaTek Dimensity 6300 у поєднанні з 4 ГБ оперативної пам'яті. Дисплей телефона має діагональ 6,67-дюймів, частоту оновлення 120 Гц та роздільну здатність 1604 x 720 пікселів.

Кольори Motorola Moto G47 Power у Європі
Кольори Motorola Moto G47 Power у Європі
Фото: Motorola

Новинка отримала основну камеру на 108 МП, додатковий сенсор на 2 МП та фронтальну камеру на 8 МП. Інші характеристики Moto G47 Power включають 3,5-мм роз'єм для навушників, слот для карт microSD, сканер відбитків пальців на бічній панелі, GPS, NFC та два слоти для Nano-SIM.

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На території Європи Moto G47 Power пропонується у кольорах Pantone Capri, Pantone Nautical Blue та Pantone Impenetrable. В Україні смартфон очікується орієнтовно наприкінці листопада або на початку грудня 2026 року.

  • Ціна Moto G47 Power у ЄС — 339 євро.
  • Ціна Moto G47 Power у Великій Британії — 299 фунтів стерлінгів.

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