Камера 200 МП та батарея 10 000 мАг за середню ціну: на який смартфон звернути увагу (фото)

Майбутній смартфон під назвою Realme 17 Pro+ (або Realme 17 Pro) може запропонувати низку флагманських характеристик при відносно доступній вартості.

Хоча Realme ще офіційно не анонсувала Realme 17 Pro+, авторитетний інсайдер Gadgetsdata розкрив ключові характеристики пристрою у соцмережі X.

Повідомляється, що Realme 17 Pro+ оснащений процесором MediaTek Dimensity 7500 та пластиковий корпус, що видає в ньому модель середнього класу. Водночас телефон отримає потужний акумулятор ємністю 10 000 мАг.

Ще однією флагманською характеристикою стане OLED-дисплей з частотою оновлення до 165 Гц у вибраних іграх. Сама операційна система відображатиметься з частотою оновлення 120 Гц, що є також хорошим показником.

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За даними інформатора, Realme 17 Pro+ може зберегти 200-мегапіксельну основну камеру та 50-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив з 3,5-кратним оптичним зумом. Аналогічна конфігурація притаманна Realme 16 Pro+. Подробиць про надширококутну камеру поки що немає.

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Інші характеристики та дата виходу Realme 17 Pro+ поки не розголошуються. Якщо Realme дотримуватиметься свого стандартного графіка, то запуск можливий у січні 2027 року.

Нагадаємо, OnePlus незабаром представить субфлагманські смартфони Ace 7 та Ace 7 Pro.

Фокус також повідомляв, що Vivo випустила бюджетний смартфон Y600 з батареєю на 10 000 мАг.