Камера 200 МП и батарея 10 000 мАч по средней цене: на какой смартфон обратить внимание (фото)
Будущий смартфон под названием Realme 17 Pro+ (или Realme 17 Pro) может предложить ряд флагманских характеристик по относительно доступной цене.
Хотя Realme еще официально не анонсировала Realme 17 Pro+, авторитетный инсайдер Gadgetsdata раскрыл ключевые характеристики устройства в социальной сети X.
Сообщается, что Realme 17 Pro+ оснащен процессором MediaTek Dimensity 7500 и имеет пластиковый корпус, что указывает на то, что это модель среднего класса. При этом телефон получит мощный аккумулятор емкостью 10 000 мАч.
Еще одной флагманской характеристикой станет OLED-дисплей с частотой обновления до 165 Гц в отдельных играх. Сама операционная система будет отображаться с частотой обновления 120 Гц, что также является хорошим показателем.
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По данным инсайдера, Realme 17 Pro+ может сохранить 200-мегапиксельную основную камеру и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом. Аналогичная конфигурация характерна для Realme 16 Pro+. Подробностей о сверхширокоугольной камере пока нет.
Остальные характеристики и дата выхода Realme 17 Pro+ пока не разглашаются. Если Realme будет придерживаться своего стандартного графика, то запуск может состояться в январе 2027 года.
Напомним, что OnePlus в скором времени представит субфлагманские смартфоны Ace 7 и Ace 7 Pro.
Фокус также сообщал, что компания Vivo выпустила бюджетный смартфон Y600 с аккумулятором емкостью 10 000 мАч.