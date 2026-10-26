Камера 200 МП и батарея 10 000 мАч по средней цене: на какой смартфон обратить внимание (фото)

Будущий смартфон под названием Realme 17 Pro+ (или Realme 17 Pro) может предложить ряд флагманских характеристик по относительно доступной цене.

Хотя Realme еще официально не анонсировала Realme 17 Pro+, авторитетный инсайдер Gadgetsdata раскрыл ключевые характеристики устройства в социальной сети X.

Сообщается, что Realme 17 Pro+ оснащен процессором MediaTek Dimensity 7500 и имеет пластиковый корпус, что указывает на то, что это модель среднего класса. При этом телефон получит мощный аккумулятор емкостью 10 000 мАч.

Еще одной флагманской характеристикой станет OLED-дисплей с частотой обновления до 165 Гц в отдельных играх. Сама операционная система будет отображаться с частотой обновления 120 Гц, что также является хорошим показателем.

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По данным инсайдера, Realme 17 Pro+ может сохранить 200-мегапиксельную основную камеру и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом. Аналогичная конфигурация характерна для Realme 16 Pro+. Подробностей о сверхширокоугольной камере пока нет.

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Остальные характеристики и дата выхода Realme 17 Pro+ пока не разглашаются. Если Realme будет придерживаться своего стандартного графика, то запуск может состояться в январе 2027 года.

Напомним, что OnePlus в скором времени представит субфлагманские смартфоны Ace 7 и Ace 7 Pro.

Фокус также сообщал, что компания Vivo выпустила бюджетный смартфон Y600 с аккумулятором емкостью 10 000 мАч.