Недорогой смартфон Motorola уже в Европе: три дня работы от батареи и камера на 108 МП (фото)

Компания Motorola официально представила свой смартфон среднего класса Moto G47 Power на европейских рынках.

Основным преимуществом Motorola Moto G47 Power стало соотношение цены и характеристик. Смартфон уже появился в официальных европейских магазинах Motorola.

Moto G47 Power оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч. Он поддерживает зарядку через USB-C мощностью до 30 Вт, а также может служить powerbank для других гаджетов, обеспечивая выходную мощность до 6 Вт. Motorola обещает 78 часов работы от аккумулятора, то есть более трех дней.

Motorola Moto G47 Power Фото: Motorola

Более емкий аккумулятор делает Moto G47 Power немного толще и тяжелее, чем базовая модель Moto G47. Его толщина составляет 8,89 мм, а вес — 215 г. Корпус смартфона защищен только по стандарту IP64, поэтому он не является полностью водонепроницаемым.

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Moto G47 Power работает на базе процессора MediaTek Dimensity 6300 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти. Дисплей телефона имеет диагональ 6,67 дюйма, частоту обновления 120 Гц и разрешение 1604 x 720 пикселей.

Цвета Motorola Moto G47 Power в Европе Фото: Motorola

Новинка оснащена основной камерой на 108 МП, дополнительным сенсором на 2 МП и фронтальной камерой на 8 МП. Другие характеристики Moto G47 Power включают 3,5-мм разъем для наушников, слот для карт microSD, сканер отпечатков пальцев на боковой панели, GPS, NFC и два слота для Nano-SIM.

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На территории Европы Moto G47 Power предлагается в цветах Pantone Capri, Pantone Nautical Blue и Pantone Impenetrable. В Украине смартфон ожидается примерно в конце ноября или в начале декабря 2026 года.

Цена Moto G47 Power в ЕС — 339 евро.

Цена Moto G47 Power в Великобритании — 299 фунтов стерлингов.

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