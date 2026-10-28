Аккумулятор на 8800 мАч и разумная цена: Huawei выпустила смартфон Enjoy 100 Pro Max (фото)

Компания Huawei официально представила на мероприятии Double Eleven новый смартфон среднего класса Enjoy 100 Pro Max.

Основным преимуществом Huawei Enjoy 100 Pro Max считается продолжительность работы от аккумулятора. Подробности об устройстве раскрыл портал Gizmochina.

Huawei Enjoy 100 Pro Max оснащен батареей Whale емкостью 8800 мАч, которая работает на основе технологии Super Energy Gathering Pump и использует общесистемную технологию энергосбережения. Производитель обещает до 49 часов непрерывной работы в режиме звонков.

Huawei Enjoy 100 Pro Max Фото: Huawei

Смартфон получил большой 6,84-дюймовый дисплей с технологией Eye Care. Huawei утверждает, что экран достигает пиковой яркости 8000 нит при 1% APL и 1000 нит при 20% APL. Это должно обеспечить хорошую видимость под прямыми солнечными лучами.

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Huawei Enjoy 100 Pro Max с 512 ГБ памяти оснащен процессором Kirin 8020, тогда как версии на 128 ГБ и 256 ГБ используют Kirin 8020A. Смартфон продается с предустановленной операционной системой HarmonyOS 7.

Huawei Enjoy100 Pro Max Фото: Huawei

По данным Huawei, тесная интеграция программного обеспечения, аппаратного обеспечения, чипа и облачного хранилища повышает общую производительность на 62 %. Технология Ultra Space Storage также освобождает до 51 ГБ на модели с 512 ГБ и до 22 ГБ на модели с 256 ГБ.

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Huawei Enjoy 100 Pro Max предлагается в цветах Obsidian Black, Quicksand Gold, Azure Sea и Snow White. На данный момент Huawei не сообщила, выйдет ли этот смартфон на мировые рынки.

Цена Huawei Enjoy 100 Pro Max:

128 ГБ — около 300 долларов.

256 ГБ — около 360 долларов.

512 ГБ — около 435 долларов.

Напомним, что HMD Global планирует обновить свои смартфоны среднего ценового сегмента Pulse Pro и Crest Max для европейского рынка.

Фокус также сообщал, что глобальные версии смартфонов Xiaomi 18 Pro и Pro Max стали известны ещё до официального анонса.