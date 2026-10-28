Акумулятор на 8800 мАг та розумна ціна: Huawei випустила смартфон Enjoy 100 Pro Max (фото)

Компанія Huawei офіційно представила на заході Double Eleven новий смартфон середнього класу Enjoy 100 Pro Max.

Основною перевагою Huawei Enjoy 100 Pro Max вважається тривалість роботи від акумулятора. Деталі про пристрій розкрив портал Gizmochina.

Huawei Enjoy 100 Pro Max оснащений батареєю Whale ємністю 8800 мАг, що працює на базі технології Super Energy Gathering Pump та використовує загальносистемну технологію енергозбереження. Виробник обіцяє до 49 годин безперервної роботи в режимі дзвінків.

Huawei Enjoy 100 Pro Max Фото: Huawei

Смартфон отримав великий 6,84-дюймовий дисплей з технологією Eye Care. Huawei стверджує, що екран досягає пікової яскравості 8000 ніт при 1% APL та 1000 ніт при 20% APL. Це повинно забезпечити хорошу видимість під прямим сонячними променями.

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Huawei Enjoy 100 Pro Max на 512 ГБ оснащений процесором Kirin 8020, тоді як версії на 128 ГБ та 256 ГБ використовують Kirin 8020A. Смартфон продається з попередньо встановленою операційної системою HarmonyOS 7.

Huawei Enjoy100 Pro Max Фото: Huawei

За даними Huawei, тісна інтеграція програмного забезпечення, апаратного забезпечення, чипа та хмарного сховища підвищує загальну продуктивність на 62%. Технологія Ultra Space Storage також звільняє до 51 ГБ на моделі на 512 ГБ та до 22 ГБ на моделі на 256 ГБ.

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Huawei Enjoy 100 Pro Max пропонується у кольорах Obsidian Black, Quicksand Gold, Azure Sea та Snow White. Наразі Huawei не повідомила, чи вийде цей смартфон на світові ринки.

Ціна Huawei Enjoy 100 Pro Max:

128 ГБ — близько 300 доларів.

256 ГБ — близько 360 доларів.

512 ГБ — близько 435 доларів.

Нагадаємо, HMD Global збирається оновити свої середньобюджетні смартфони Pulse Pro та Crest Max для ринку Європи.

Фокус також повідомляв, що глобальні версії смартфонів Xiaomi 18 Pro та Pro Max розсекречені до офіційного анонсу.