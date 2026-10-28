Новий флагман на Android вже тут: розкрито ціну Motorola Signature 27 у Європі (фото)

Компанія Motorola нещодавно представила смартфон Signature 27 на заході Qualcomm Snapdragon у США. Тепер новинку помітили у Європі.

Motorola Signature 27 виставлений на продаж португальським ритейлером MegaPC до офіційної глобальної презентації.

На сайті Motorola Signature 27 представлений у кольорі Pantone Coal Smoke з 12 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ вбудованої пам’яті. Водночас жодної інформації про те, коли він надійде в продаж. Продавець лише вказав, що товар тимчасово відсутній на складі.

Motorola Signature 27 Фото: Motorola

Характеристики Motorola Signature 27 для Європи здебільшого такі ж, як і для США. Смартфон отримав процесор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 200-мегапіксельну перископічну телеоб'єктивну камеру, 50-мегапіксельну основну камеру Sony Lytia 910 та аудіосистему, налаштовану Bang & Olufsen.

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Motorola Signature 27 також може похвалитися алюмінієвою рамкою аерокосмічного класу, керамічним склом та 3D-випарною камера для охолодження під час серйозних навантажень.

Ціна Motorola Signature 27 в Європі — 1594,90 євро (близько 80 950 грн).

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