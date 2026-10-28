Новый флагман на Android уже здесь: раскрыта цена Motorola Signature 27 в Европе (фото)
Компания Motorola недавно представила смартфон Signature 27 на мероприятии Qualcomm Snapdragon в США. Теперь эту новинку заметили в Европе.
Motorola Signature 27 выставлен на продажу португальским ритейлером MegaPC еще до официальной глобальной презентации.
На сайте Motorola Signature 27 представлен в цвете Pantone Coal Smoke с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. При этом нет никакой информации о том, когда он поступит в продажу. Продавец лишь указал, что товар временно отсутствует на складе.
Характеристики Motorola Signature 27 для Европы в основном такие же, как и для США. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 200-мегапиксельной перископической телеобъективной камерой, 50-мегапиксельную основную камеру Sony Lytia 910 и аудиосистему, настроенную Bang & Olufsen.
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Motorola Signature 27 также может похвастаться алюминиевой рамкой аэрокосмического класса, керамическим стеклом и 3D-паровой камерой для охлаждения при интенсивных нагрузках.
- Цена Motorola Signature 27 в Европе — 1594,90 евро (около 80 950 грн).
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