Топ 3 смартфони з великим дисплеєм: які моделі високо оцінили експерти (фото)

Смартфони з великими екранами не зручніші для перегляду відео, ігор, читання, творчості та роботи з документами, а також часто оснащені більшими акумуляторами.

Для тих, хто збирається купити габаритний смартфон у 2026 році, експерти порталу Tom's Guide підібрали 3 найкращі моделі.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: techadvisor.com

Samsung Galaxy S26 Ultra очолив трійку найкращих смартфонів з великим дисплеєм завдяки низці унікальних функцій та чудовому апаратному забезпеченню. Особливу увагу привернула технологія Privacy Display, що захищає 6,9-дюймовий екран від сторонніх очей.

Окрім того, Samsung Galaxy S26 Ultra може похвалитися можливостями штучного інтелекту, універсальною системою камер, новим процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5, оновленою випарною камерою для охолодження, та покращеним акумулятором, що забезпечує довший час автономної роботи, ніж торішній S25 Ultra.

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Водночас експерти зазначають, що масивний виступ камери Galaxy S26 Ultra призводить до хитання у горизонтальному положенні. Перехід Samsung з титану на алюміній також зробив смартфон легшим без суттєвої втрати міцності, однак менш преміальним на вигляд.

iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro Max Фото: gsmarena.com

iPhone 18 Pro Max поєднує в собі високоякісний 6,9-дюймовий екран і акумулятор, що обіцяє солідний час автономної роботи. Новий чип A20 Pro також забезпечує один з найкращих показників продуктивності на ринку.

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Серед інших переваг iPhone 18 Pro Max експерти виділили змінну діафрагму основної камери та швидкість заряджання. В ході тестування смартфон зарядився до 44% всього за 15 хвилин. Водночас варто враховувати, що Apple цього року підняла ціни та зробила свій флагман трохи важчим за попередника.

iPhone Duo

iPhone Duo Фото: Скриншот

Тим, хто віддає перевагу складаним смартфонам, експерти радять звернути увагу на iPhone Duo. Цей пристрій отримав преміальну титанову конструкцію, чудову скляну задню панель і надзвичайно міцні петлі.

У розгорнутому вигляді iPhone Duo нагадує планшет. Його внутрішній 7,6-дюймовий дисплей пропонує солідну яскравість, точне відтворення кольорів та антиблікове покриття. Також варто відзначити низку розумних функцій інтерфейсу та чипсет A20 Pro

Нагадаємо, Huawei офіційно випустила новий смартфон середнього класу Pura 90 Plus.

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