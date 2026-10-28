АКБ на 9000 мАг та дисплей 185 Гц: Vivo випустила недорогий ігровий смартфон (фото)

Компанія iQOO, яка є суббрендом Vivo, представила смартфон Neo 12, оснащений низкою ігрових функцій.

iQOO Neo 12 позиціонується як дешевша альтернатива iQOO 16. Характеристики новинки вже розкриті на офіційному сайті Vivo.

Новий смартфон iQOO оснащений процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5, випарною камерою площею 8200 мм² та активним охолоджувачем, що має забезпечити стабільну роботу при тривалих навантаженнях. Кіберспортивний чипсет Q3 також обіцяє численні покращення в іграх.

iQOO Neo 12 Фото: iQOO

iQOO Neo 12 отримав 6,83-дюймовим AMOLED-дисплей із частотою оновлення 185 Гц. Vivo наголошує, що він має той самий флагманський сенсорний чипсет, що й iQOO 16, тож забезпечує частоту зчитування дотиків 5 000 Гц.

Ще однією перевагою iQOO Neo 12 став акумулятор ємністю 9000 мАг. Він підтримує швидку зарядку потужністю 100 Вт та байпасну зарядку. Корпус смартфона захищений за стандартами WiFi 7, IPX8 та IPX9.

Видео дня

Опитування Які параметри для вас є найважливішими під час купівлі зарядної станції? Опитування відкрите до Ціна Ємність (Вт·год) та потужність (Вт) Швидкість заряджання самої станції Вага та габарити Кількість та типи роз'ємів (USB, розетки 220 В) Бренд та відгуки Можливість підключення сонячних панелей Інші Голосувати

Що стосується фотозйомки, iQOO Neo 12 має подвійну основну камеру з 50-мегапіксельним основним об’єктивом та 8-мегапіксельним надширококутним сенсором, а також 16-мегапіксельну фронтальну камеру.

Стартова ціна iQOO Neo 12 — 659 доларів (приблизно 30 035 грн)

Нагадаємо, флагманський смартфон Motorola Signature 27 з’явився у Європі до офіційного анонсу.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв Android-флагмани OnePlus 16 та Samsung Galaxy S26.