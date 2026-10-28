АКБ на 9000 мАч и дисплей 185 Гц: Vivo выпустила недорогой игровой смартфон (фото)

Компания iQOO, являющаяся суббрендом Vivo, представила смартфон Neo 12, оснащенный рядом игровых функций.

iQOO Neo 12 позиционируется как более доступная альтернатива iQOO 16. Характеристики новинки уже опубликованы на официальном сайте Vivo.

Новый смартфон iQOO оснащен процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, испарительной камерой площадью 8200 мм² и активным охладителем, что должно обеспечить стабильную работу при длительных нагрузках. Киберспортивный чипсет Q3 также обещает многочисленные улучшения в играх.

iQOO Neo 12 Фото: iQOO

iQOO Neo 12 получил 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 185 Гц. Vivo отмечает, что в нем установлен тот же флагманский сенсорный чипсет, что и в iQOO 16, поэтому он обеспечивает частоту считывания касаний 5 000 Гц.

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Еще одним преимуществом iQOO Neo 12 стал аккумулятор емкостью 9000 мАч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт и байпасную зарядку. Корпус смартфона защищен в соответствии со стандартами WiFi 7, IPX8 и IPX9.

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Что касается фотосъемки, iQOO Neo 12 оснащен двойной основной камерой с 50-мегапиксельным основным объективом и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором, а также 16-мегапиксельной фронтальной камерой.

Стартовая цена iQOO Neo 12 — 659 долларов (примерно 30 035 грн)

Напомним, что флагманский смартфон Motorola Signature 27 появился в Европе еще до официального анонса.

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