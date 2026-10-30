В США проходит необычная выставка: главными звездами экспозиции стали белки (фото, видео)

В американском городе Филадельфия художник Уилмер Уилсон IV открыл в местном арт-пространстве выставку под названием "SKIRL!". Идея для этого неожиданно пришла к нему после интересного случая в жизни, когда в его квартиру проникла белка в День святого Валентина.

Сам художник отмечает, что белка оказалась в пространстве между стенами дома, лазала и прыгала, а также уклонялась от ловушек в течение двух недель. Об этом пишет The New York Times.

"Я слушал, как белка скребла целый день и всю ночь, прогрызая стену. Это было словно животное рисовало или писало — непрерывная попытка пообщаться со мной", — говорит мужчина.

Вдохновленный идеей изучить белку, Уилсон создал большие рисунки тушью с мелкими штрихами, напоминавшими мех или беспорядочные отпечатки лап. Впоследствии он обратился к биологам и местным краеведам, чтобы они раскрыли ему природу поведения белок в штате Пенсильвания.

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В ходе подготовки выставки стал известен интересный факт: начиная с 1847 года местные власти активно разводили этих пушистых животных в связи с индустриализацией ряда городов. Активное размножение белок привело к тому, что они начали буквально проникать в дома местных жителей, и это продолжается до сих пор.

Вопрос о возможности сосуществования животных и человека в современном мире подтолкнул Уилмера Уилсона к созданию тематической выставки. В своей выставке художник пытается объединить два пространства — человеческое и животное, а также задает зрителям вопрос: "Что мы на самом деле понимаем о природе животных, живущих рядом с нами?".

"Чтобы передать вертикальный характер движений белок, Уилсон установил над галереей высокий навес из гнезд в виде белок, напоминающих белокурых дрей, использовав 12-метровый потолок. Имея достаточно времени и ресурсов для своих исследований, Уилсон исследовал всё — от взаимодействия белок с орангутанами в зоопарке (последние любят их гладить) до роли белок в истории Америки, в частности как домашних питомцев для состоятельных колониальных семей", — пишут СМИ.

Одна из частей выставки напоминает орехи или белки в городском пространстве Фото: из открытых источников

Для г-на Уилсона сотрудничество с учёными и историками в ходе резиденции укрепило его уважение к белке, которая довела его чуть ли не до сумасшествия. Сама выставка продлится до 21 февраля 2027 года.

"Я поставил себя на место белок и надеюсь, что зритель тоже сможет это сделать — представить себя чем-то нечеловеческим, что играет важную роль в истории Америки. Сообразительность и ум белок полностью превзошли моё представление о том, на что они способны", — подытожил художник, говоря о сути своей акции.

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