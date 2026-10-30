У США триває незвична виставка: головними зірками експозиції стали білки (фото, відео)

В американському місті Філадельфія художник Вілмер Вілсон IV відкрив у місцевому артпросторі виставку під назвою "SKIRL!". Ідею до цього йому несподівано підказав цікавий інцидент в житті, коли в його помешкання проникла білка на День святого Валентина.

Сам митець відзначає, що білка опинилася в просторі між стінами будинку, дряпалася та стрибала, а також уникала пасток протягом двох тижнів. Про це пише The New York Times.

"Я слухав, як білка дряпає цілий день і всю ніч, вирізаючи стіну. Це було ніби тварина малювала або писала, безперервна спроба спілкуватися зі мною", — каже чоловік.

Натхненний ідеєю дізнатися про білок, Вілсон створив великі малюнки тушшю з дрібними мітками, що нагадували хутро або шалені відбитки лап. Згодом він звернувся до біологів і місцевих краєзнавців, аби вони розкрили йому природу поведінки білок у штаті Пенсильванія.

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Під час підготовки виставки став відомий цікавий факт — починаючи з 1847 року місцева влада активно розводила цих пухнастих тварин через індустріалізацію низки міст. Активне розмноження білок призвело до того, що вони почали буквально проникати в будинки місцевих, що триває у досі.

Питання про можливість співснування тварин і людини в сучасному світі підштовхнули Вілмера Вілсона до тематичної виставки. У своїй виставці митець намагається поєднати два простори — людський та тваринний, а також ставить питання глядачам: "Що ви насправді розуміємо в природі тварин поруч з нами?".

"Щоб передати вертикальний характер рухів білок, Вілсон встановив над галереєю високий навіс із гнізд у вигляді білок у вигляді білоких дреїв, використовуючи 12-метрову стелю. Маючи достатньо часу та ресурсів для своїх досліджень, Вілсон досліджував усе — від взаємодії білок з орангутанами в зоопарку (останні люблять їх гладити), до ролі білок в історії Америки, зокрема як домашніх улюбленців для заможних колоніальних сімей", — пишуть ЗМІ.

Одна з частин виставки нагадує форми горіхів чи білок у міському просторі Фото: з відкритих джерел

Для пана Вілсона співпраця з науковцями та істориками під час резиденції зміцнила його повагу до білки, яка його звела ледь не до божевілля. Сама виставка триватиме до 21 лютого 2027 року.

"Я поставив себе на місце білок і сподіваюся, що глядач теж зможе це зробити — уявити себе чимось нелюдським, що відіграє важливу роль в історії Америки. Кмітливість і розум білок повністю перевершили моє усвідомлення того, на що вони здатні", — резюмував митець про суть посилу своєї акції.

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