"Товста Мона Лiза": як "пишні ремейки" з Колумбії змінять ваше уявлення про класичні полотна (фото)

Роботи колумбійського художника Фернандо Ботеро (1932-2023) переосмислюють найвідоміші та найвідоміші твори історичного європейського мистецтва. Експерти та фахівці одностайні — роботи митця перевертають традиційні уявлення про класику живопису.

Кілька особливостей робіт художника з Колумбії вирізняли його від усіх інших — округлі форми з пишнотою, мінімалізація рис обличчя та акцент на добру гумористичну природу. Цей фірмовий стиль "Ботерісмо" став візитівкою автора, а його роботи стали культовими, пише BBC.

Для Ботеро перебільшення предметів і фігур було "способом святкувати присутність речей", каже директор Opera Gallery Madrid Белен Еррера Оттіно. Він додає, що це також "святкування життя і чуттєвості природи".

Сам художник протягом життя часто пояснював, що головна мета його творів — підняти дух тих, хто їх бачить, і він вірив, що це форма і колір, зокрема, можуть зробити. Син митця, колишній міністр оборони Колумбії Фернандо Ботеро Зеа, казав, що його батьку "було зрозуміло, що протягом історії мета мистецтва — створювати задоволення".

Видео дня

У своїй творчості Ботеро опирався на форми та об'єми Фото: The Art Collection of Banco de la República Colombia

Сам Ботеро був одержимий європейськими старими майстрами. За словами Ботеро-молодшого, батько дуже глибоко вірив, що "найвищим моментом в історії мистецтва був [італійський] Відродження, і що після цього періоду відбувся занепад, з блискучими винятками, такими як Пікассо та імпресіоністські художники".

"Популярність моїх власних робіт пов'язана з тим, що він віддаляється від підходу, де все незрозуміле, і глядач відчуває, що йому потрібен професор, який скаже, чи це добре. Я вважаю, що картина має звертатися безпосередньо до глядача", — сказав Ботеро Los Angeles Times у 2012 році. "Я вважаю, що картина має звертатися безпосередньо до глядача."

Я не малюю товстих жінок... Ніхто мені не вірить, але це правда. Якщо я малюю жінку, чоловіка, собаку чи коня, я роблю це з об'ємом казав у 2014-му Фернандо Ботеро

Стиль і спадок батька

Походження стилю "Ботерісмo" можна простежити до 1956 року, коли Ботеро жив у Мехіко. Тоді художник випадково намалював надто маленьку звукову дірку на мандоліні у фільмі "Натюрморт з мандоліною" (1957) і "відчув, що інструмент вибухнув за гучністю та формою".

"Це був день, коли народився стиль Ботеро. Він створив усі свої твори як частину одного єдиного світу, де все займає простір. Дуже мало художників створили цілий всесвіт, пов'язаний з одним унікальним стилем", — говорить син художника.

Директор Колумбійського дому мистецтв Ніколас Гомес Ечеверрі говорить, що творчість Ботеро — це не просто хвала західного мистецтва, а навпаки, його мистецтво досліджує зв'язок Колумбії з ним. Він пояснює, що Мона Ліза, наприклад, можна знайти надрукованою по всій країні.

"Поруч є ресторан під назвою Мона Ліза, і це піцерія. Я вірю, що такі роботи Ботеро, як-от його "Мона Ліза", підтверджують, як ці образи походять з іншого контексту через океан і стають частиною нашої латиноамериканської візуальної культури", — говорить пан Ечеверрі.

Син митця каже, що батько під впливом західних шедеврів і навчанні в Італії, Франції, дивився на картини з особливим поглядом. А перебуваючи під впливом доколумбійського мистецтва, яке часто мало великі, округлі форми, це дозволяє нинішнім фахівцям бачити в ньому особливий колумбійський слід.

Робота Ботеро "Меніна" 1982 року йде за мотивами полотна Веласкеса, де той показав принцесу Терезу Іспанську Фото: The Art Collection of Banco de la República Colombia

"Він [батько ]завжди почувався дуже колумбійським і завжди прагнув гідно представляти цю країну на міжнародній арені", — каже Ботеро-молодший.

Ніколас Гомес Ечеверрі теж категоричний — Ботеро руйнував межу між високим і низьким мистецтвом. Важливий митець в історії Колумбії показав, що ці два типи мистецтва можуть "бути частиною одних і тих самих референсів", чим перевертає традиційні уявлення про "білу, чисту культуру" та змушує знайти в ній нові інтерпретації для подальших поколінь.

Раніше Фокус повідомляв про те, як творець манги вплинув на імпресіоністів і показав красу Японії. Кацушіка Хокусай вперше вжив слово "манга" ще далекого 1814 року, а унікальність творів автора була настільки великою, що вплинули на всесвітньо відомих майстрів Європи 19 та 20 сторіччя.

Згодом стало відомо, що зашифровано в картині "Сад земних насолод" Босха. Основний їхній зміст зводиться до "згубного впливу чуттєвих насолод", але це не зовсім так.