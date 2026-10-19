Тридцять шість видів Фуджі: як творець манги вплинув на імпресіоністів і показав красу Японії

Японський художник і творець картин стилю укійо-е Кацушіка Хокусай вперше вжив слово "манга" ще далекого 1814 року, коли створив серію робіт. Унікальність творів автора була настільки великою, що вплинули на всесвітньо відомих майстрів Європи 19 та 20 сторіччя.

Вплив творчості Хокусая прямо чи побічно вплинув на таких майстрів як Вінсент ван Гог, Клод Моне, Поль Сезан та Джеймс Віслер. Про це пише мистецтвознавець і журналіст Джонатан Джонс у своїй колонці в The Guardian.

У своєму матеріалі автор звертає увагу на незвичний баланс кольорів і цікаве відображення стихії на тлі Фуджіями — головної святині японців. Крім того, у циклі "Тридцять шість видів на Фуджі" творець шедеврів у стилі укійо-е показує різноманітну красу батьківщини — від сіл і далеких станцій до гір і бурхливих берегів країни Вранішнього Сонця.

"Еджірі, провінція Суруґа" намальована між 1830 та 1833 роком японським митцем Фото: nmwa.go.jp

"Хокусай насолоджується епічними змінами перспективи, бачачи гору Фуджі як, здавалося би, маленький та незначний об'єкт, наповнюючи передній план діями на відволікання уваги", — пише пан Джонс.

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Оглядач підкреслює, що гра кольорів митця — берлінська лазур, угорі, кіновар, охра та кремово-білий — стали активними джерелам натхнення для подальших робіт митців. На думку британця, саме Хокусай прямо чи побічно здійснив величезний вплив на митців Європи та світу.

"Дивовижний колір Хокусая, берлінська лазур, походить з Європи, де її вперше використали на початку XVIII століття. Знання художником перспективи також забарвлені європейським мистецтвом. Неможливо переоцінити центральну роль "Тридцяти шести видів на гору Фуджі" для народження модернізму. Коли Хокусай створив цю серію тісно пов'язаних гравюр на початку 1830-х років, він переосмислив пейзажне мистецтво як концептуальну та символічну медитацію, яка захоплювала і надихала художників по всьому світу", — пише мистецтвознавець.

"Селище Секія на річці Суміда", робота Кацушіки Хокусая, між 1830 та 1833 роком Фото: nmwa.go.jp

На думку пана Джонса, ті ж ван Гог і Віслер "збирали та наслідували японські ксилографії", а Поль Сезан "був у боргу" перед Хокусаєм. Схожа історія сталася із Клодом Моне, адже його "нав'язливі картини" про Руанський собор, копицю сіна та його сад з лататтю показують, як Хокусай навчив "цих французів бачити ландшафт як метафізичний"

"Який же позачасовий художник Хокусай, що впливає на Моне і Сезанна і досі надихає ремейки. Але це спотворює його значення, якщо ми зосереджуємося на окремих образах, не розглядаючи їх як частину однієї довгої медитації на горі Фуджі. Сам по собі порив вітру Хокусая може здаватися образом кризи та непостійності. Але гора Фуджі на задньому плані — це божественна вершина, яка показує нам спокій за хаосом", — констатує оглядач.

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Згодом стало відомо, що померла "королева горошку" Яйої Кусама на 97-ому році життя. Роботи японської мисткині вважалися одними з найдорожчих нині за яскравий стиль робіт та грандіозний культурний успіх.