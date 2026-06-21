Коштує мільйони євро: у Франції у наркоторговця виявили вкрадену картину Пікассо

Під час обшуку у справі про наркотрафік французькі поліцейські несподівано натрапили на твір мистецтва. Картина знаменитого іспанського художника Пабло Пікассо оцінюється у суму від 12 до 15 млн євро.

Під час обшуку в одному з будинків у місті Шампіньї-сюр-Марн неподалік від Парижа серед наркотиків та дорогих предметів розкоші правоохоронці виявили справжню картину Пабло Пікассо. Про це пише Le Parisien.

Судова поліція департаменту Валь-де-Марн спільно з бійцями спеціального підрозділу префектури поліції Парижа проводила обшуки у зв’язку з підозрою щодо можливих поставок наркотиків. Під час операції силовики вилучили близько 20 кілограмів канабісної смоли, а також виявили дизайнерський одяг загальною вартістю в кілька сотень тисяч євро та готівку. Але головним сюрпризом стала картина Пікассо, назва якої спочатку не розкривалася.

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Згідно з версією слідства, підозрюваний працював на складі, де зберігалися предмети розкоші, і таємно виносив звідти дорогі речі, серед яких була й картина Пікассо.

Загалом у цій справі було заарештовано чотирьох осіб.

Пізніше видання уточнило, що в будинку родички 37-річного чоловіка, затриманого у справі про незаконний обіг наркотиків, поліція виявила картину Пабло Пікассо із зображенням однієї з коханок художника, Марії-Терези Вальтер. Полотно оцінюють у 12–15 млн євро.

За даними видання, картина належить інвесторці з Сінгапуру. Чоловік, у родички якої знайшли портрет, працював у компанії, що займається зберіганням творів мистецтва.

Під час допиту він зізнався у крадіжці картини, нібито маючи намір таким чином продемонструвати вразливість системи безпеки. Водночас адвокат підозрюваного заявила, що її клієнт не є учасником злочинного угруповання.

Нагадаємо, що паризький інженер-програміст Арі Ходара виграв у лотерею картину Пабло Пікассо вартістю понад 1 мільйон євро.

Також Фокус повідомляв, що роботу Пікассо випадково знайшли в бельгійському секонд-хенді.