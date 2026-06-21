Стоит миллионы евро: во Франции у наркоторговца обнаружили украденную картину Пикассо

Во время обыска по делу о наркотрафике французские полицейские неожиданно наткнулись на произведение искусства. Картина знаменитого испанского художника Пабло Пикассо оценивается от 12 до 15 млн евро.

Во время обыска в одном из домов в городе Шампиньи-сюр-Марн недалеко от Парижа, среди наркотиков и дорогих люксовых вещей правоохранители обнаружили подлинную картину Пабло Пикассо. Об этом пишет Le Parisien.

Судебная полиция департамента Валь-де-Марн совместно с бойцами специального подразделения префектуры полиции Парижа проводили обыски по подозрению о возможных поставках наркотиков. Во время мероприятий силовики изъяли около 20 килограммов каннабисной смолы, а также нашли дизайнерскую одежду общей стоимостью в несколько сотен тысяч евро, а также наличные. Но главным сюрпризом стала картина Пикассо, название которой сначала не раскрывалось.

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Согласно версии следствия, подозреваемый работал на складе, где хранились предметы роскоши, и тайно выносил оттуда дорогие вещи, среди которых была украдена и картина Пикассо.

Всего по данному делу было арестовано четыре человека.

Позднее издание уточнило, что в доме родственницы 37-летнего мужчины, задержанного по делу о незаконном обороте наркотиков, полиция обнаружила картину Пабло Пикассо с изображением одной из возлюбленных художника, Марии-Терезы Вальтер. Полотно оценивают в 12–15 млн евро.

По данным издания, картина принадлежит женщине-инвестору из Сингапура. Мужчина, у родственницы которого нашли портрет, работал в компании, занимающейся хранением произведений искусства.

Во время допроса он признал кражу картины, таким образом якобы собираясь продемонстрировать уязвимость системы безопасности. В то же время адвокат подозреваемого заявила, что ее клиент не является участником преступной группировки.

Напомним, парижский инженер-программист Ари Ходара выиграл в лотерею картину Пабло Пикассо стоимостью более 1 миллиона евро.

Также Фокус писал, что работу Пикассо случайно нашли в в бельгийском секонд-хенде.